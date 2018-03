Film in uscita al cinema | cosa vedere e non nel fine settimana del 16 marzo

Film al cinema in uscita questa settimana - da 15 al 22 marzo : trama - cast - curiosità : Qualsi sono i Film in uscita questa settimana? Scopri i Film al cinema in uscita giovedì 15 marzo 2018: i titoli, il genere, trama recensione e curiosità. SCOPRI I Film AL cinema A marzo Nell’elenco che riportiamo di seguito trovi le schede riassuntive con la data di uscita nei cinema, il genere della pellicola, il regista ed il cast. Puoi approfondire gli argomenti cliccando sulle voci evidenziate o sulle immagini e leggere così gli ...

Oltre la Notte Film al cinema in uscita il 15 marzo : recensione - curiosità : Oltre la Notte è uno dei film al cinema in uscita il 15 marzo 2018. La pellicola è di tipo drammatico ed è diretta da Fatih Akin, con Diane Kruger e Johannes Krisch. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. Oltre la Notte film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Aus dem Nichts DATA uscita: 15/03/2018 GENERE: Drammatico NAZIONALITA': Germania,

Maria Maddalena - Film al cinema in uscita 15 marzo : recensione - curiosità : Maria Maddalena è uno dei film al cinema in uscita 15 marzo 2018. La pellicola è diretta da Garth Davis ed interpretata da Rooney Mara e Joaquin Phoenix. La trama racconta la storia della vita di Maria Maddalena, il suo incontro con Gesù fino alla crocifissione e alla presunta testimonianza della resurrezione. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film.

Tomb Raider Film al cinema in uscita 15 marzo : recensione - curiosità : Tomb Raider è uno dei film al cinema in uscita il 15 marzo 2018, diretto da Roar Uthaug, con Alicia Vikander e Dominic West. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. Tomb Raider film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Tomb Raider DATA uscita: 15 marzo 2018 GENERE: Azione, Avventura, Fantasy ANNO: 2018 REGIA: Roar Uthaug CAST: Alicia Vikander, Dominic

Film in uscita - cosa vedere e cosa non nel weekend del 10 e 11 marzo : RICOMINCIO DA NOI di Richard Loncraine. Con Timothy Spall, Imelda Staunton, Celia Imre. Gran Bretagna 2017. Durata 111’. Voto 3,5/5 (DT) L’inglesissima e alto borghese Sandra, dopo 35 anni di formale matrimonio scopre che l’affettato marito ha una relazione con un’altra. Sarà la sorella Bif, sessantenne single e “alternativa”, canne da fumare sempre pronte nel cassetto, ad ospitarla e ad offrirle un paio di stimoli inattesi: un gruppo di ...

Film al cinema in uscita questa settimana - da 8 al 14 marzo : trama - cast - curiosità : Qualsi sono i Film in uscita questa settimana? Scopri i Film al cinema in uscita da giovedì 8 al 14 marzo 2018: i titoli, il genere, trama recensione e curiosità.

Vengo anch'io - Film al cinema in uscita 8 marzo : recensione - curiosità : Vengo anch'io è uno dei film al cinema in uscita l'8 marzo 2018, commedia diretta da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase che interpretano anche i due protagonisti. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. Vengo anch'io, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Vengo anch'io DATA uscita: 08/03/2018 GENERE: Commedia ANNO: 2018 REGIA: Corrado Nuzzo,

Nome di donna - Film al cinema in uscita 8 marzo : recensione - curiosità : Nome di donna è uno dei film al cinema in uscita l'8 marzo 2018, diretto da Marco Tullio Giordana, con Cristiana Capotondi, Valerio Binasco, Adriana Asti. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. Nome di donna, film al cinema dall'8 marzo: scheda TITOLO ORIGINALE: Nome di donna DATA uscita: 08/03/2018 GENERE: Drammatico ANNO: 2018 REGIA:

Eterno femminile - Film al cinema in uscita 8 marzo : recensione - curiosità : Eterno femminile è uno dei film al cinema in uscita l'8 marzo 2018. Diretto da Natalia Beristáin, è interpretato da Karina Gidi, Daniel Giménez Cacho, Tessa Ia, Pedro de Tavira, Ari Albarrán. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. Eterno femminile, film al cinema l'8 marzo: scheda TITOLO ORIGINALE: Los adioses DATA uscita:

Anche senza di te - Film al cinema in uscita 8 marzo : recensione - curiosità : Anche senza di te è uno dei film al cinema in uscita l'8 marzo 2018, diretto da Francesco Bonelli, con Myriam Catania e Nicolas Vaporidis. La pellicola è stata presentata in anteprima il 7 marzo 2018 al Teatro Orfeo di Taranto, città dove è stata girata. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. Anche senza di te, film al cinema: scheda TITOLO

Ricomincio da Noi - Film al cinema in uscita 8 marzo : recensione - curiosità : Tra i film al cinema in uscita l'8 marzo 2018 c'è Ricomincio da Noi, il nuovo lavoro di Richard Loncraine con Imelda Staunton e Timothy Spall. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. Ricomincio da Noi, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Finding Your Feet DATA uscita: 08/03/2018 GENERE: Commedia, Drammatico,

Film in uscita - cosa vedere e cosa no nel weekend delle elezioni e del maltempo (3 e 4 marzo) : LADY BIRD di Greta Gerwig, con Saoirse Ronan, Laurie Metcalf. USA 2017. Durata: 95’ Voto 3,5/5 (AMP) Disfunzionalmente provinciale. A partire dal proprio nome, Christine, lasciato all’anagrafe a favore di Lady Bird. Capelli accesi di tintura rossa, abbigliamento fiabesco, liceale off che ama – ed è amata – da una minoranza, in quell’odiata Sacramento da cui vuole fuggire alla volta di New York. Ma Lady Bird ha un dono, conosce e ‘sa essere’ se ...

Film al cinema in uscita a marzo 2018 : data - cast - trama - curiosità : Scopriamo il calendario dei Film al cinema in uscita nel mese di marzo 2018. I titoli sono numerosi e trattano svariati temi. Nell'elenco che riportiamo di seguito trovi le schede riassuntive con la data di uscita nei cinema, il genere della pellicola, il regista ed il cast.