Fifa | A Russia 2018 con la Var

Russia 2018 - Fifa dà via libera a Var : 22.32 Ci sarà anche il Var ai Mondiali del 2018. Il comitato esecutivo della Fifa, riunito a Bogotà, ha infatti approvato l'uso dell'aiuto video per l'arbitro. Un paio di settimane fa l'International Board aveva dato il via libera alla richiesta. La casistica di ricorso al Var da parte dell'arbitro riguarda quattro situazioni: decidere se convalidare un gol; per attribuire un cartellino rosso; per analizzare un'azione da potenziale calcio di ...

Fifa World Cup Russia 2018 : sito russo conferma l’arrivo del DLC dedicato ai mondiali con i 12 stadi ufficiali! : Come riportato dal sito russo Sportgame.pro e come riportato da alcuni account Twitter fra cui FifaAllStart, EA Sports rilascerà prossimamente un DLC, un contenuto aggiuntivo, per Fifa 18 dedicato ai mondiali Fifa World Cup Russia 2018 che si disputeranno a giugno. Dopo l’aggiornamento, i fan del gioco potranno partecipare virtualmente al mondiale con una delle 32 squadre […] L'articolo Fifa World Cup Russia 2018: sito ...

Panini : esce la nuova raccolta dedicata ai mondiali di calcio “2018 Fifa World Cup Russia Adrenalyn XL” : esce la nuova raccolta ufficiale di card Panini dedicata ai mondiali di calcio “2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL”. Un’edizione articolata in 468 card dedicate ai grandi campioni delle 32 Nazionali che prenderanno parte alla fase finale del torneo, che segue il grandissimo successo della collezione di card “Calciatori Adrenalyn XL 2017-2018”. Questa nuova raccolta è anche un appassionante gioco che si ispira ...

Fifa 18 Strada Verso La Gloria versione primaverile : rilasciate 23 nuove card PTG dedicate ai mondiali Russia 2018 : EA Sports ha rilasciato alle 19 del 9 marzo 2018 23 nuove card “Path to glory”, “Strada Verso la Gloria” nella versione italiana, dedicate ad altrettanti giocatori che nei prossimi mesi potrebbero conquistare una maglia per i mondiali Russia 2018. Path To Glory Spring Edition: Upgrades don’t stop when the leagues do. See the details […] L'articolo Fifa 18 Strada Verso La Gloria versione primaverile: rilasciate ...

Fifa - Infantino : "In Russia il Mondiale più bello e spettacolare di sempre. L'utilizzo della Var aiuta e migliora il calcio" : Intervista esclusiva al presidente della Fifa a 100 giorni dall'inizio della rassegna: "Dispiace per l'Italia, ma ci sono le persone giuste per ripartire"

La Var va ai Mondiali 2018 in Russia : manca il via libera della Fifa : Ok alla Var per i Mondiali di Russia 2018. La decisione storica è arrivata dall'assemblea dell’International Football Association Board (Ifab), riunita a Zurigo in occasione del...