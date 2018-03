Fibra ottica | dall’Antitrust 4 | 8 milioni di multa a Tim per pubblicità ingannevole

San Marino - Titano investe su reti 'mobile' e Fibra ottica 'di Stato' - : 'Vogliamo essere uno dei primi Paesi al mondo- sottolinea Zafferani- a poter offrire 5G a imprese e cittadini'. Di fatto 'con questa nuova rete e infrastruttura- conferma poi Kun, l'ad di Zte- ...

Il Mise - attraverso Infratel - gestirà le reti in Fibra ottica inserite nel progetto Bulgas. : «Queste reti spiega Filippo Spanu potranno avere immediata operatività con notevoli vantaggi per i cittadini e il mondo delle imprese. Le opere infrastrutturali sono per la gran parte già disponibili ...

4 trucchi per navigare davvero a 1 Giga con la Fibra ottica : Se hai attivato un’offerta con copertura fibra 1 Gigabit ma hai la sensazione di navigare sul web ad una velocità inferiore rispetto a quella che speravi, non disperare. È possibile che tu debba prendere qualche accorgimento per aumentare la velocità della tua connessione internet. Ecco quindi 4 trucchi per navigare davvero a 1 Giga con la fibra ottica. 1. Verifica la velocità della connessione internet con lo Speed Test La “prova del nove” per ...

Sensori in Fibra ottica che si riassorbono nel corpo umano : studio del Politecnico di Torino : Una nuova generazione di Sensori ottici che hanno la capacità di dissolversi completamente all’interno del corpo umano in maniera controllata e senza effetti collaterali, grazie all’impiego dei cosiddetti “reticoli di Bragg in fibra” (Fiber Bragg Gratings, abbreviati con FBG). Il lavoro di ricerca pubblicato sulla rivista scientifica Optics Letters è stato realizzato da un team internazionale composto da ricercatori del Centro ...

Mafia : imponevano pizzo su posa per Fibra ottica - sei arresti tra Enna e Catania : Vittima delle estorsioni, un imprenditore ennese. In manette esponenti di famiglie di clan catanesi - imponevano il pagamento del pizzo a un imprenditore sui i lavori di posa della fibra ottica. La ...

Mafia - clan di Enna e Catania imponevano pizzo su posa Fibra ottica - : Vittima delle estorsioni, un imprenditore ennese che effettuava lavori di posa della fibra ottica nelle province di Catania e Siracusa ed in alcuni quartieri di Catania

Interessi della mafia su lavori Fibra ottica in Sicilia - 6 arresti : Roma, 9 mar. , askanews, A conclusione di un´articolata e complessa attività investigativa, con un'operazione chiamata 'Capolinea' a Enna la polizia ha arrestato 6 persone per associazione di stampo ...

Mafia - clan di Enna e Catania imponevano pizzo su posa Fibra ottica : Mafia, clan di Enna e Catania imponevano pizzo su posa fibra ottica Vittima delle estorsioni, un imprenditore ennese che effettuava lavori di posa della fibra ottica nelle province di Catania e Siracusa ed in alcuni quartieri di Catania Parole chiave: ...

Interessi della mafia su lavori Fibra ottica in Sicilia - 6 arresti : Roma, 9 mar. , askanews, - A conclusione di un´articolata e complessa attività investigativa, con un'operazione chiamata "Capolinea" a Enna la polizia ha arrestato 6 persone per associazione di stampo ...

Enna. Pizzo sui lavori della Fibra ottica 6 arresti : Avevano imposto il pagamento del Pizzo ad un imprenditore che sta eseguendo lavori di posa della fibra ottica. La squadre

Catania - Enna. Pizzo per posare la Fibra ottica - 6 arresti : Catania, Enna. Pizzo per posare la fibra ottica, 6 arresti – Imponevano il pagamento del Pizzo a un imprenditore che sta effettuando i lavori di... L'articolo Catania, Enna. Pizzo per posare la fibra ottica, 6 arresti proviene da Roma Daily News.

Fibra ottica google curie : Intelligenze artificiali, machine learning, analisi dei dati: il futuro reclama trasferimenti di informazioni sempre più veloci. E Google aggiorna le mappe delle autostrade dei dati con il progetto di depositare tre nuovi cavi in fibra ottica sottomarini per le comunicazioni. Con il crescere delle infrastrutture informatiche e del traffico Internet aumenta costantemente anche la necessità di nuove reti in grado di sostenere il ...

MAFIA - SEQUESTRO DA 120 MILIONI A RE Fibra OTTICA/ Ultime notizie : Calogero Romano - affari con Cosa Nostra? : MAFIA, SEQUESTRO beni da 120 MILIONI a re FIBRA OTTICA tra case e autodromo. Le Ultime notizie: imprenditore Calogero Romano in affari con Cosa Nostra. Le indagini della Guardia di Finanza(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 12:47:00 GMT)

Mafia - la Fibra ottica nelle mani di Cosa nostra : sequestrati beni per 120 milioni a imprenditore di Agrigento : Le mani di Cosa nostra sulla fibra ottica. Valgono 120 milioni di euro i beni sequestrati dalla Guardia di Finanza all’imprenditore agrigentino Calogero Romano, titolare di numerose aziende che operano nel campo delle telecomunicazioni, nel settore edile ed anche di un autodromo. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Agrigento, su proposta della procura di Palermo. Le indagini, svolte dal nucleo di ...