Festival Giornalismo Perugia | 300 eventi in programma dall’11 al 15 aprile Tra gli

ilfattoquotidiano

: Festival del giornalismo, obiettivo qualità. Per ritrovare i lettori che rendono la stampa libera - repubblica : Festival del giornalismo, obiettivo qualità. Per ritrovare i lettori che rendono la stampa libera - fecesarini : RT @BrunoriSas: Domenica 15 a Perugia per l'evento di chiusura del Festival del Giornalismo di Perugia (ore 21, Sala dei Notari) @journalis… - AerariumL : RT @FuturaTorino: Manca poco alla nuova edizione dell'@journalismfest ideato da @_arianna, tutti i dettagli nell'articolo di @martinaBpagan… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Cinque giorni di confronti, workshop, interviste, musica e documentari: è ilInternazionale del, che torna adall’11 al 15. Tanti i temi che saranno affrontati in questa dodicesima edizione, dal dibattito sulle molestie nei luoghi di lavoro fino a temi di attualità come populismo, reddito di base, disinformazione e fiducia nei media. I padroni di casa, gli ideatori delArianna Ciccone e Christopher Potter, accoglieranno oltre 700 speaker e i volontari di 21 diversi Paesi. Una macchina potente e rodata quella messa in piedi dodici anni fa da Ciccone, la direttrice di Valigia blu (dal nome del suo blog), e Potter, che ogni anno riesce ad attirare in Umbria decine di persone di ogni età. In(clicca qui) ci sono 300durante i quali si parlerà, tra le altre cose, anche delle evoluzioni della professione giornalistica a ...