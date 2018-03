Festival del reportage giornalistico e cinema documentario la III edizione 19 22 marzo a

Anche Gianni Morandi sul palco del Lucca Summer Festival : Indietro 16 marzo 2018 2018-03-15T15:39:08+00:00 Roma – Sui social è un vero e proprio influencer e per tanti è una star indiscussa del web: stiamo parlando di Gianni Morandi, certezza della musica italiana ormai dagli anni Sessanta. I suoi live si sa sono di tutti e per tutti, Morandi è infatti uno dei pochi artisti capaci di […] L'articolo Anche Gianni Morandi sul palco del Lucca Summer Festival proviene da NewsGo.

Il Cacciatore in concorso a Canneseries - Festival internazionale delle serie tv : Il Cacciatore è l'unica serie tv italiana a concorrere a Canneseries, primo Festival internazionale delle serie tv che si svolgerà a CannesPrima ancora di vedere gli ascolti della prima puntata usciti questa mattina (2,4 milioni di telespettatori, 10,3% di share), la produzione de Il Cacciatore ha avuto di che festeggiare: la serie tv di Raidue è stata infatti scelta come unica rappresentante dell'Italia alla prima edizione di Canneseries, ...

Fs italiane/Festival Internazionale del Giornalismo 2018 : giovani - mobilità e media literacy nell'era digitale : Partecipare attivamente al Festival è un'occasione per sostenere e dare corpo alla grande economia della creatività e del pensiero. Ferrovie dello Stato italiane è il primo polo europeo integrato con ...

Perugia - torna il Festival internazionale del Giornalismo : Più di 300 eventi in 14 location diverse nel centro storico di Perugia, oltre 700 speaker da 44 paesi diversi, e come sempre tutto rigorosamente a ingresso libero e in live streaming. Tutti i ...

Festival Internazionale del Giornalismo - main sponsor Google e Facebook : La XII edizione del Festival Internazionale del Giornalismo è pronta a ospitare per 5 giorni di dialoghi, confronti, workshop, interviste, spettacoli, musica e documentari " oltre 700 speaker, 200 ...

Torna il Festival internazionale del giornalismo - ecco il programma : La XII edizione del festival internazionale del giornalismo è pronta a ospitare per 5 giorni di dialoghi, confronti, workshop, interviste, spettacoli, musica e documentari " oltre 700 speaker, 200 ...

Web Marketing Festival le novità della 6a edizione : Il Web Marketing Festival torna più grande di sempre, con 3 giornate all’insegna della Digital Innovation. In programma il 21, 22 e 23 Giugno al... L'articolo Web Marketing Festival le novità della 6a edizione proviene da Roma Daily News.

Festival del Cinema Africano - d’Asia e America Latina - a Milano dal 18 al 25 marzo : Si terrà a Milano, dal 18 al 25 marzo, la 28ma edizione del Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, l’unico in Italia dedicato alle Cinematografie e alle culture dei tre continenti. 60 i film selezionati, tutti in prima visione italiana, con una Giuria internazionale composta da tre esperti che assegnerà il Premio al Miglior Film del Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo e da una ...

Buk Festival 2018 - 11edizione - 23 / 25 marzo : Modena capitale della "biodiversità editoriale" : Incipit dei racconti gialli di "Misteri e manicaretti con Pellegrino Artusi" , Edizioni Del Loggione, sono le sue ricette tratte dal libro "La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene". Anche la ...

Annunciate le date del tour estivo di Caparezza - tra Collisioni Festival e Rock in Roma : calendario completo e biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciate le date del tour estivo di Caparezza: dopo i numerosi sold out registrati nella tournée invernale, il rapper italiano si esibirà sui palchi italiani più prestigiosi. Dopo il successo di Prisoner 709, già certificato disco di platino, continua il periodo d'oro di Caparezza: una tournée nei palazzetti d'Italia tra novembre e febbraio che ha registrato il tutto esaurito e un pubblico calorosissimo (più di 125.000 biglietti venduti), ...

Provincia trento * Festival delle lingue : in scena il ' Re Lear ' ed il metodo Clil - sabato dedicato agli studenti | : Nell'ultima giornata del fEstival delle lingue protagonisti sono stati gli studenti trentini con i loro spettacoli, dove il teatro musicale e l'arte, si fondono con le lingue per diventare strumenti didattico pedagogici formidabili per la trasmissione di saperi. sabato mattina il laboratorio Geo-Clil ...

Festival delle lingue - ultima giornata a Rovereto : Protagonisti di questa ultima giornata sono stati anche gli studenti trentini con i loro spettacoli e laboratori fra arte e lingua.

Laboratori - mostre e spettacolo : a Genova il primo Festival del Mare : Con 18 conferenze, 24 Laboratori per le scuole, 7 mostre e spettacoli e rassegne cinematografiche, tutti ad entrata gratuita, il Festival del Mare darà la parola, tra gli altri, all'esperto mondiale ...

L'Università lancia il Festival del Mare : a Genova dal 10 al 12 maggio : ... La pirateria del XXI secolo: il ruolo dell'Italia e delle sue Forze Armate nel contrasto del fenomeno , Diritto, Francesco Munari, La scoperta del Mare , Arte, con Leo Lecci, La scienza del Surf , ...