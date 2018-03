Festa del Papà | Un Cronografo Hamilton “Khaki Air Race”… magari

Periodo di promozioni Vodafone : altre due a ridosso della Festa del Papà 2018 : Le promozioni Vodafone si susseguono una dopo l'altra, gravitando intorno alla Festa del Papà 2018. Vi abbiamo già parlato della possibilità messa a disposizione dall'operatore circa la realizzazione di particolari cartoline virtuali (personalizzate con foto, filtri, cornici, dediche e stickers di vario genere, e da poter essere inviata subito, oppure scaricata ed inoltrata in un secondo momento, magari più a ridosso della ricorrenza del 19 ...

Novità al cinema : Maria Maddalena - Rachel e Lara Croft …la Festa della Donna è sempre! : Diversi da quelli sognati dalla piccola protagonista di I racconti dell'orso di , e con, Samuele Sestieri e Olmo Amato , una coproduzione con la Finlandia ambientata in un mondo magico popolato da ...

Auguri Lecce : le bellissime foto della città in Festa per i 110 anni : Il 15 marzo è una data storica nel mondo della cultura perchè in questa giornata avvenne l'assassinio di Gaio Giulio Cesare (nell'anno 44 a.C). A Lecce, questa data si ricorda per altro: il 15 marzo del 1908 nacque il Lecce Calcio. Ieri, in occasione dei 110 anni la società ha organizzato varie manifestazioni e la giornata è stata emozionante sotto diversi aspetti. In Piazza Sant'Oronzo ci pensavano le immagini a far scorrere le emozioni ...

Festa del Papà in Italia e nel mondo : quando e perché si festeggia : Il 19 marzo si celebra in Italia la Festa del Papà, ricorrenza civile diffusa in diverse regioni del mondo ma con una grande varietà di date. Come la si intende oggi, nasce nei primi decenni del XX secolo in forma complementare alla Festa della mamma che sarebbe stata organizzata espressamente, la prima volta, a Spokane negli Stati Uniti su iniziativa di Sonora Dodd, la fedele ispirata da un sermone ascoltato nella sua chiesa ...

Le foto delle maniFestazioni per Marielle Franco - uccisa a Rio de Janeiro : Era consigliera a Rio de Janeiro: si definiva «nera, lesbica e attivista politica, madre a 19 anni e femminista» The post Le foto delle manifestazioni per Marielle Franco, uccisa a Rio de Janeiro appeared first on Il Post.

Mattinata - Foggia - - Festa DI SAN GIUSEPPE – XVIII Edizione del Gran Falò : 16/03/2018 Mattinata: Fede, Tradizioni, Gastronomia e Spettacoli in onore di San GIUSEPPE Torna l'attesissima accensione del Gran Falò, giunto alla sua XIX Edizione, in cui fede e tradizioni millenarie si fondono in un unico Grande spettacolo. Ad ...

Regali tecnologici per la Festa del papà : Si avvicina la festa del papà, e sono in molti coloro che si chiedono che presente fare per questa occasione. Questo articolo è nato prendendo spunto dai Regali che in redazione ognuno di noi ha pensato di fare al proprio papà. Siamo tutti impegnati quotidianamente in questo campo, quindi non vi sorprenderà scoprire che sono tutte idee regalo tecnologiche (deformazione professionale?). Si tratta in gran parte di idee abbastanza economiche, ...

Vodafone regala Vodafone Pass Video Week e Social & Chat e cartoline per la Festa del papà : Buone nuove per chi è vicino all'operatore rosso. In questi giorni Vodafone è molto attiva con alcune promozioni di cui una legata alla Festa del papà. L'articolo Vodafone regala Vodafone Pass Video Week e Social & Chat e cartoline per la Festa del papà proviene da TuttoAndroid.

9 marzo 2018 : per la Festa del papà viaggi e vantaggiose offerte col consorzio Italy Family Hotels : “È un padre saggio colui che conosce il proprio figlio”, scriveva così William Shakespeare. Condividere giornate intere con i figli, fuori dalla solita quotidianità, è senza dubbio un modo per conoscerli e per consolidare un legame importante e renderlo indissolubile. Le vacanze in famiglia sono belle anche per questo: per vivere insieme momenti speciali, rendendoli magici quando si trasformeranno in ricordi. La festa del 19 marzo 2018 è dunque ...

Honor 8 - Honor 8 Pro e Huawei Mate 10 Pro in offerta speciale per la Festa del papà : In occasione della festa del papà, Honor 8 e Honor 8 Pro saranno in offerta su HiHonor a 199,90 euro e 329,90 euro. E fino al 18 marzo anche Huawei Mate 10 Pro verrà proposto al prezzo di 599 euro sugli e-shop di Trony, Euronics e MediaWorld L'articolo Honor 8, Honor 8 Pro e Huawei Mate 10 Pro in offerta speciale per la festa del papà proviene da TuttoAndroid.

Festa del papà 2018 : le idee regalo più gettonate di sempre : Siete alla ricerca di un regalo per la Festa del papà? Di idee ce ne sono tantissime, adatte ad accontentare il papà sportivo, così come il classico ed il modaiolo.Tra le più gettonate: orologi, compsgni fedeli di ogni momento e attività giornaliera, i classici ma intramontabili braccialetti in metallo ed i portafogli, così come occhiali da sole, cover personalizzate con la foto dei propri bambini, un borsone in pelle per il papà sempre in ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 Falun. Si assegnano le coppe : Weng e Klaebo pronti per la Festa? : Sarà festa norvegese anche in Svezia. Heidi Weng tra le donne e Johannes Hoesfjot Klaebo sono pronti a riportare la sfera di cristallo dello sci di fondo in Norvegia. Mancano solo i dettagli, da sistemare nello Svenska Skidspelen di Falun, la finale della Coppa del Mondo, per il secondo trionfo consecutivo della 26enne di Enebakk, che ha pagato a caro prezzo alle Olimpiadi gli sforzi fatti per trovarsi a tre gare dalla fine con 153 punti di ...

Auguri personalizzati con Vodafone per la Festa del Papà : cartolina virtuale gratis : Vodafone offre la possibilità di confezionare degli Auguri personalizzati per la Festa del Papà grazie ad una simpatica iniziativa, di cui sta provvedendo già ad informare i propri clienti attraverso un SMS dedicato. Da ieri 14 marzo fino al giorno 19 potrete realizzare una cartolina da inviare al vostro 'vecchio', semplicemente atterrando sul portale 'voda.it/Auguri', e selezionando la voce 'Inizia subito'. Arrivati a questo punto, ...

Bari - Joy's Shop Irish Pub presenta ST. PATRICK'S DAY La grande Festa celtica dell'anno : ... inaugurazione dello spazio di promozione delle nuove tendenze musicali sul territorio! Il programma, condotto da Carlo Chicco e Marco Protano sarà in onda sul canale streaming di POP TV. - ore 22,30 ...