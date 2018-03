Ferreyra | dalla spinta al raccattapalle alla Serie A | Samp e Inter ci provano

forzaroma.info

: Shakhtar, Ferreyra: 'Roma e Napoli squadre differenti, gli azzurri giocano di più con la palla' - - Dalla_SerieA : Shakhtar, Ferreyra: 'Roma e Napoli squadre differenti, gli azzurri giocano di più con la palla' - - Dalla_SerieA : FcIN - Ferreyra, la verità sull'incontro agenti-Ausilio. Il calciatore deciderà per chi firmare entro un mese - -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Facundoè balzato agli onori della cronaca sportiva non per i gol, ma per il gesto folle durante il ritorno dell'ottavo di finale di Champions contro la Roma andato in scena martedì. L'argentino dello Shakhtar ha spinto un ...