Fedeli la ministra più ricca del governo | Lorenzin la più povera

Valeria Fedeli la ministra più ricca - Anna Finocchiaro terza. Ma il paperone della politica è Beppe Grillo : E' ancora lei la più ricca. E' sempre prima nella classifica delle dichiarazioni dei redditi della squadra di governo la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli : per il 2017 ha dichiarato 182.016, ...

Lega - scelti da Salvini e benedetti dal voto. Fedelissimi - teorici - amministratori : chi sono gli eletti in marcia su Roma : I nemici della nuova Lega nazionale li ha indicati lui stesso con un tweet dedicato a Saviano, Fazio, Toscani e i 99 Posse e a quell’Italia di intellettuali e giornalisti incapace di sintonizzarsi col paese reale. Ma chi sono i nuovi compagni di viaggio di Salvini? Che fisionomia ha la Lega sovranista del 17% che porta a Roma 37 senatori e 73 deputati pescati perfino al Sud? Scorrendo l’elenco degli eletti fra uninominale e proporzionale ...

Docente aggredito scrive alla ministra Fedeli : "Procedimento disciplinare contro di me. Sono stato punito solo io" : "Gentile ministro Fedeli, mi Sono chiesto, se è ammissibile per buonsenso e messaggio educativo che un Docente aggredito, ingiuriato, minacciato e abbandonato a se stesso, debba anche difendersi dal ...

Scuola - ministra Fedeli risponde agli studenti : La ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli risponde agli studenti su Skuola.net . L'appuntamento è oggi alle 14. La ministra risponde in una puntata speciale della Skuola - Tv ai quesiti degli ...

Sasso contro il liceo D'Oria - la solidarietà della ministra Fedeli : L'episodio avvenuto stanotte dopo la polemica sulle valutazioni "classiste". La ministra: "Abbassare i toni"

Ministra Fedeli : non tutte rientreranno : La Ministra Fedeli aveva partecipato la scorsa settimana all’inaugurazione dell’anno accademico dell’università a Vercelli. In quella occasione due maestre le si erano avvicinate per scattare un selfie. La foto che si vede nella didascalia in calce al presente articolo aveva fatto il giro d’Italia. Diverse e contrastanti le reazioni delle colleghe in rete che si […] L'articolo Ministra Fedeli: non tutte rientreranno ...

Sala attacca ministra Fedeli che concorda con la bocciatura dei corsi in inglese al Politecnico : ''E' una follia'' : La dichiarazione senza mezzi termini del sindaco di Milano in un intervento su La7, in risposta alle parole d'approvazione della ministra Valeria Fedeli in...

Sala attacca ministra Fedeli che concorda con la bocciatura dei corsi in inglese al Politecnico : ''E' una follia'' : La dichiarazione senza mezzi termini del sindaco di Milano in un intervento su La7, che aggiunge: ''Così ragazzi costretti ad andare all'estero. L'università...

CASERTA - 17ENNE ACCOLTELLA LA PROF AL VOLTO/ Ultime notizie : la "ferma condanna" della ministra Fedeli : CASERTA, 17ENNE sfregia PROF con un coltello: le Ultime notizie. Insegnante di lettere ferita al VOLTO per una interrogazione: la preside, "non si è reso conto di quanto ha fatto"(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 20:56:00 GMT)

Cellulari e tablet in classe - via libera della ministra Fedeli. Ecco i 10 comandamenti : Benvenuto cellulare. A dare la benedizione ufficiale al telefonino e al tablet in classe è la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli che a Bologna, in occasione di “Futura” la tre giorni dedicata al piano nazionale digitale, ha approvato il decalogo per “l’uso dei dispositivi mobili” elaborato dal gruppo di lavoro nominato dal ministero nei mesi scorsi. Dieci punti destinati a far discutere il pianeta istruzione diviso tra chi vorrebbe il ...

La ministra Fedeli : «Licenziare i professori molestatori» : «Chi viene giudicato colpevole dopo il procedimento disciplinare, sarà comunque licenziato». Valeria Fedeli, ministra dell’Istruzione, intervistata dal Corriere della Sera, racconta che non ci saranno più distinzioni di gravità nei casi di molestie a scuola. I professori che verranno giudicati colpevoli non avranno incarichi alternativi, non cambieranno istituto e nemmeno resteranno a disposizione del dirigente scolastico. Usciranno dalla ...

Inaugurato l'anno accademico dell'Università. C'era anche la ministra Fedeli : La cerimonia è stata trasmessa in diretta web streaming sul sito dell'università dagli studenti del Laboratorio Reporters Tv. Hanno partecipato gli allievi dell'Accademia di Belle Arti Mario Sironi, ...

Il 3 febbraio inaugurazione dell'anno accademico con la ministra Fedeli : Le modalità di prenotazione saranno comunicate sul sito web di Ateneo www.unipr.it L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito web di Ateneo www.unipr.it

Scuola - ministra Fedeli : ecco il giudizio sulla sentenza Plenaria diplomati magistrali : La ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, è intervenuta sulla questione relativa alla sentenza della Plenaria sui diplomati magistrali, sentenza che ha generato una vera e propria ondata di polemiche. Il portale ‘Quotidiano.net’ ha riportato le parole della numero uno del dicastero di Viale Trastevere, ormai in procinto di lasciare la propria ‘poltrona’. sentenza Plenaria su diplomati magistrali: ecco il giudizio ...