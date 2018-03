Falun | Pellegrino secondo nella sprint TL

Coppa del Mondo - Pellegrino 2° in rimonta nella Sprint di Falun : Secondo posto in rimonta per Federico Pellegrino che, nella finale della Sprint a tecnica libera di Falun, in Svezia, conquista il sesto podio in Coppa del Mondo, quinto individuale e terzo secondo posto in stagione. Rispetto a Lahti in cui l'azzurro si era imposto su tutti, a vincere questa volta è stato il norvegese Johannes Høsflot Klaebo, arrivato al ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 Falun. Federico Pellegrino primo degli umani alle spalle del “marziano” Klaebo! Bene De Fabiani : primo degli umani Federico Pellegrino, fuori categoria Johannes Hoesfjot Klaebo che vince anche l’ultima sprint della stagione, fa “settebello” di successi in questo format in questa annata, guadagna ulteriore terreno su Cologna nella corsa ad una Coppa del Mondo assoluta ormai assegnata ed è pronto a riscrivere la storia del fondo. Federico Pellegrino stavolta non ha potuto nulla contro il norvegese che è partito come un treno ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 Falun. Federico Pellegrino primo degli umani alle spalle del “marziano” Klaebo! Bene de Fabiani : primo degli umani Federico Pellegrino, fuori categoria Johannes Hoesfjot Klaebo che vince anche l’ultima sprint della stagione, fa “settebello” di successi in questo format in questa annata, guadagna ulteriore terreno su Cologna nella corsa ad una Coppa del Mondo assoluta ormai assegnata ed è pronto a riscrivere la storia del fondo. Federico Pellegrino stavolta non ha potuto nulla contro il norvegese che è partito come un treno ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Falun 2018 in DIRETTA. PELLEGRINO IN FINALE!!! De Fabiani a un soffio dall’impresa. Brocard out nei quarti - trionfa Falk : Buongiorno e benvenuti alla diretta LIVE testuale integrale della fase finale della Sprint a tecnica libera che apre il Gran Finale della Coppa del Mondo 2018 a Falun, in Svezia. Federico PELLEGRINO, nella tecnica che predilige, proverà rifilare la terza sconfitta stagionale, sulle nevi del Nord, il suo grande rivale, Johannes Klaebo. Tanti sono gli outsider che si possono inserire nella lotta per la vittoria della Sprint, che inserita nello ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Falun 2018 in DIRETTA : Federico Pellegrino insegue la vittoria per chiudere in bellezza. : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della fase finale della Sprint a tecnica libera che apre il Gran Finale della Coppa del Mondo 2018 a Falun, in Svezia. Federico Pellegrino, nella tecnica che predilige, proverà rifilare la terza sconfitta stagionale, sulle nevi del Nord, il suo grande rivale, Johannes Klaebo. Tanti sono gli outsider che si possono inserire nella lotta per la vittoria della Sprint, che inserita nello ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 Falun. Sprint skating : tris azzurro nei quarti! Pellegrino - De Fabiani e Brocard superano le qualificazioni : tris azzurro nei quarti di finale della Sprint a tecnica libera, l’ultima della stagione, in programma a Falun in Svezia. Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani superano brillantemente lo scoglio delle qualificazioni tra gli uomini, mentre Elisa Brocard entra fra le prime trenta per il rotto della cuffia e sarà in pista dalle 12.15. Tra gli uomini solita prova solida e convincente di Federico Pellegrino che conferma il suo stato di ...