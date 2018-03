Ex manager Thyssen chiede la grazia a Mattarella

Ex manager Thyssen chiede grazia a Colle : ANSA, - ROMA, 16 MAR - Ha chiesto la grazia al presidente della Repubblica uno degli ex manager della Thyssenkrupp condannato per l'incendio che, il 6 dicembre 2007 a Torino, uccise sette operai. ...

Rogo Thyssen - ex manager condannato chiede la grazia a Mattarella - : Marco Pucci, uno dei dirigenti della Thyssenkrupp ritenuti colpevoli per l'incendio del 2007 che uccise 7 operai, sta scontando una pena di 6 anni e 3 mesi di carcere. I legali hanno presentato la ...

Rogo Thyssen - ex manager condannato chiede la grazia a Mattarella : Rogo Thyssen, ex manager condannato chiede la grazia a Mattarella Marco Pucci, uno dei dirigenti della Thyssenkrupp ritenuti colpevoli per l'incendio del 2007 che uccise 7 operai, sta scontando una pena di 6 anni e 3 mesi di carcere. I legali hanno presentato la richiesta al Quirinale. I parenti delle vittime: "Noi non la ...

Thyssenkrupp - ex manager condannato chiede la grazia a Mattarella : Uno degli ex manager della Thyssenkrupp, condannato per l'incendio che il 6 dicembre 2007 causò la morte di sette operai, ha chiesto la grazia al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Marco ...

Rogo Thyssenkrupp - l’ex manager Marco Pucci chiede la grazia al presidente della Repubblica Mattarella : Marco Pucci, uno degli ex manager della Thyssenkrupp condannato per l’incendio che, il 6 dicembre 2007 a Torino uccise sette operai, ha chiesto la grazia al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Pucci sta scontando la pena a sei anni e tre mesi di carcere. Noi non concediamo la grazia a nessuno. E nemmeno lo deve fare il presidente Mattarella” ha replicato Graziella Rodinó, madre di Rosario, uno dei sette operai morti nel Rogo. ...

L'ex manager di Thyssenkrupp Marco Pucci chiede la grazia a Mattarella. È uno dei condannati per l'incendio del 2007 nello stabilimento di Torino : Ha chiesto la grazia al presidente della Repubblica uno degli ex manager della Thyssenkrupp condannato per l'incendio che, il 6 dicembre 2007 a Torino, uccise sette operai. Marco Pucci sta scontando dal maggio 2016 la pena di sei anni e tre mesi di carcere.Nel giugno dello scorso anno aveva ottenuto la possibilità di svolgere un lavoro esterno con obbligo di rientro in cella alle 18.30. La notizia è stata confermata anche da uno ...