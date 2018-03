Europa League | Lazio | sorteggio dei quarti live

Lazio-Salisburgo - quando si gioca? Date - programma - orari e tv dei quarti di finale di Europa League. Le sfide di andata e ritorno : Una sfida davvero interessante, un sorteggio che può essere ritenuto assolutamente positivo: la Lazio affronterà nei quarti di finale di Europa League il Salisburgo. Davvero eccellente il cammino della squadra di Simone Inzaghi fino ad ora: i biancocelesti hanno dominato il girone e si sono sbarazzati di Steaua Bucarest e Dinamo Kiev tra sedicesimi ed ottavi. Si può sognare in grande, visto anche la sorte piuttosto benevola. Da tenere ...

Europa League 2018 - sorteggio quarti di finale : Lazio-Salisburgo - i biancocelesti sognano. Atletico Madrid e Arsenal favorite : Si è definito il quadro dei quarti di finale dell’Europa League 2018. L’urna di Nyon ha svelato gli incroci del prossimo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale per importanza. La corsa verso la finale di Lione è entrata nel vivo. La Lazio è stata relativamente fortunata e se la vedrà con il Salisburgo, l’andata si giocherà in casa: i biancocelesti possono sognare in grande. Il favorito Atletico ...

Champions - Messi e CR7 sulla strada di Roma e Juve. Europa League - la Lazio spera di evitare l'Atletico : Alla fine l'urna è stata malevola per entrambe le italiane: Andriy Shevchenko, ambasciatore della finale di Kiev, ha pescato le peggiori avversarie possibili del lotto. La Juventus ha...

