Europa League | Lazio ai quarti | Arsenal Milan 3-1 | rossoneri fuori

LIVE Sorteggio Europa League in DIRETTA : la Lazio scopre l’avversario dei quarti di finale. Brividi Atletico Madrid e Arsenal : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio dei quarti di finale dell’Europa League 2018 di calcio. Le otto formazioni rimaste in corsa conosceranno il prossimo avversario sul cammino che conduce alla finale di Lione. Il Sorteggio è totalmente libero: tutte le squadre possono affrontarsi tra di loro, non ci sono teste di serie, non sono vietati derby e possono replicarsi match già visti nella fase a gironi. L’Italia si ...

Pagelle/ Dinamo Kiev Lazio (0-2) : i voti della partita. Lucas Leiva è un mostro (Europa League ottavi) : Pagelle Dinamo Kiev Lazio 0-2: i voti della partita. Lucas Leiva è un mostro (Europa League ottavi). Grande prestazione del centrocampista brasiliano, in gol in Ucraina(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 09:01:00 GMT)

Lazio - pericoli Arsenal e Atletico : le cose da sapere sul sorteggio di Europa League : sorteggio Europa League, la Lazio ai quarti di finale. Tutto quello che c'è da sapere sulle avversarie, sull'orario e la diretta tv o streaming dall'urna di Nyon

Milan fuori dall'Europa League - Gattuso : 'Orgoglioso dei ragazzi' : Roma, 16 mar. , askanews, Termina all'Emirates Stadium di Londra l'avventura europea del Milan di Gennaro Gattuso battuto 3-1 dall'Arsenal nel match di ritorno degli ottavi. I rossoneri hanno pagato a ...

Europa League : Cska Mosca e Salisburgo ai quarti : I russi ribaltano lo 0-1 dell'andata vincendo 3-2 sul campo del Lione, eliminato come il Borussia Dortmund

LIVE Sorteggio quarti di finale Europa League in DIRETTA : orario d’inizio e programma. Come vederlo in tv? : Oggi venerdì 16 marzo (ore 13.00) si svolge il Sorteggio dei quarti di finale dell’Europa League 2018. La seconda competizione continentale entra nel vivo: le migliori otto formazioni si daranno battaglia per proseguire la propria avventura e continuare a sognare la finale di Lione. Sarà l’urna di Nyon a definire quali saranno gli abbinamenti e i vari incroci tra le otto squadre che sono rimaste in corsa. Si giocheranno match di ...

Video/ Dinamo Kiev Lazio (0-2) : highlights e gol della partita (Europa League ottavi) : Video Dinamo Kiev Lazio (risultato finale 0-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata per il ritorno degli ottavi di Europa League. Biancocelesti qualificati ai quarti(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 03:02:00 GMT)

Sorteggio UEFA Europa League - quarti/ Diretta streaming video e tv : l'avversaria della Lazio : Diretta Sorteggio Europa League, streaming video e tv: a Nyon si forma il tabellone dei quarti di finale del torneo. Lo spauracchio è l'Atletico Madrid, chi affronterà la Lazio?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 03:00:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : crolla ponte a Miami - Lazio avanti in Europa League (16 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: crolla ponte a Miami, Lazio avanti in Europa League (16 marzo). Tragedia in Florida per il crollo di un ponte pedonale, biancocelesti bene in Coppa(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 02:11:00 GMT)

Otto squadre da otto nazioni diverse : l'Europa League è globale : otto squadre da otto nazioni diverse. Non si verifica così di frequente una rappresentanza così variegata nelle coppe europee. Ma nell'urna dell'Europa League che stabilirà gli accoppiamenti per i ...

Europa League - Arsenal-Milan 3-1 : Calhanoglu illude - rossoneri eliminati : Gli eurodolori del giovane Milan prendono forma nel modo più strano: per un'ora e più i rossoneri lottano, giocano alla pari con l'Arsenal e annusano la possibilità di fare l'impresa, poi crollano e ...

Al Milan non riesce l'impresa : l'Arsenal vince 3-1 e vola ai quarti di Europa League : Il Milan di Gennaro Ivan Gattuso ce la mette tutta contro l'Arsenal di Arsene Wenger ma alla fine si deve arrendere e interrompe la sua corsa agli ottavi di finale di Europa League . I rossoneri hanno ...

Europa League : per Italia solo la Lazio : ANSA, - ROMA, 15 MAR - Risultati delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Lokomotiv Mosca-Atl. Madrid 1-5 , and. 1-3, qual.A.Madrid Viktoria Plzen- Sp.Lisbona 2-1 dts, and 0-2, ...

Europa League - il borsino dei quarti : Atletico Madrid in pole ma la Lazio pensa in grande [FOTO] : Europa League, il borsino dei quarti: Atletico Madrid in pole ma la Lazio pensa in grande. Si sono concluse le gare valide per gli ottavi di finale di Europa League, adesso attesa per il sorteggio dei quarti. La squadra con maggiori chance di trionfare è l’Atletico Madrid che ha avuto vita facilissima contro la Lokomotiv Mosca, vittoria anche in trasferta del Marsiglia che ha eliminato l’Atletic Bilbao. Possibile protagonista anche la Lazio di ...