Europa League 2018 | Arsenal-Milan 3-1 | rossoneri eliminati agli ottavi di finale

Europa League - il Milan è eliminato : 22.55 Il Milan lascia l'Europa League,battuto anche a Londra (3-1) dall'Arsenal dopo lo sciagurato 0-2 incassato in casa. Rossoneri subito pericolosi con Andrè Silva. L'Arsenal prova a schiacciare il Milan nella sua area, ma viene trafitto da un bolide di Calhanoglu (35'). Il vantaggio dura poco. Dopo una parata di Donnarumma su Ramsey,l'episodio chiave: Eriksson concede ai gunners un generoso rigore (mal consigliato dall'arbitro di porta) ...

Europa League 2018 : tutte le squadre qualificate ai quarti di finale - c’è la Lazio. Data del sorteggio - programma - orari e tv : Si è definito il quadro delle squadre qualificate ai quarti di finale dell’Europa League 2018 di calcio. Otto formazioni sono rimaste in corsa, pronte a sfidarsi nel prossimo turno a eliminazione diretta: la corsa verso la finale è entrata nel vivo, siamo nel pieno del secondo torneo continentale per importanza. I match d’anData si disputeranno giovedì 5 aprile, il ritorno è previsto la settima successiva. Il sorteggio dei quarti di ...

Europa League - scontri a Bilbao : feriti due steward e una ragazza : Tensione sugli spalti del San Mames per la partita di ritorno degli ottavi di di finale Europa League fra l'Athletic Bilbao e il Marsiglia di Rudi Garcia. Protagonisti in negativo gli ultras francesi, ...