“Era ancora viva…” Omicidio Cisterna | dettagli strazianti La terribile morte di Alessia

(Di venerdì 16 marzo 2018) Nuove pesanti rivelaziono, riguardanti la strage di Latina. Martina, la figlia più piccola di Luigi Capasso e Antonietta Gargiulo, non è morta nel sonno, come si era detto inizialmente, ha sentito tutto e si è accorta di quello che stava accadendo in casa. Secondo Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha visto?, la piccola era sveglia quando suo padre si aggirava nell’appartamento didi Latina armato e pronto a uccidere sia lei che la sorella. “Si è tirata su le coperte e si è fatta la pipì addosso”, ha detto la giornalista nel corso della puntata di due sere fa., questa l’altra rivelazione inquietante della trasmissione di Rai Tre, potrebbe essere stataviva quando Luigi Capasso negoziava la sua resa con le forze speciali dei carabinieri. Perché i militari non sono intervenuti pur avendo il dubbio che la bimba potesse ...