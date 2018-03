Eni | in piano spesa per investimenti inferiore a 32 mld in 2018-21

Produzione su e cedola di 0 - 83€ Ecco il piano quadriennale di Eni Descalzi : "Nuova fase di espansione" : Eni è cambiata, si è rafforzata, e ora è davanti a una nuova fase di espansione industriale e di forte crescita di valore. Parola di Claudio Descalzi, amministratore delegato del cane a sei zampe, che ha presentato oggi a Londra il piano strategico 2018-2021 del gruppo Segui su affaritaliani.it

Sanità : digitali - efficienti e sostEnibili - ospedali del futuro copiano Amazon : L'ospedale del futuro interpreta il processo di rinnovamento della scienza e dell'architettura diventando il paradigma di una rivoluzione ormai alle porte per i pazienti e i familiari, i medici e gli ...

Sanità : digitali - efficienti e sostEnibili - gli ospedali del futuro copiano Amazon : Le più avanzate tecnologie cliniche e le migliori condizioni di comfort ambientale. L’applicazione delle potenzialità della medicina digitale e l’efficienza dei robot. La velocità della tracciabilità logistica e la sostenibilità energetica. L’ospedale del futuro interpreta il processo di rinnovamento della scienza e dell’architettura diventando il paradigma di una rivoluzione ormai alle porte per i pazienti e i familiari, ...

Arriva il piano d'azione UE per la finanza sostEnibile : 'La transizione verso un'economia più verde e sostenibile - ha sottolineato il vicepresidente della Commissione UE Frans Timmermans - è benefica per la creazione di posti di lavoro, per le persone e ...

Tim : GEnish - Elliott valuti piano : ... spiega Genish, punta a una forte generazione di cassa che consentirà il ritorno del dividendo, forse già nel triennio anche se il cda non ha approvato nessuna politica di pay out. "Penso saremo in ...

VelEni a Casa Bianca - piano per sostituire McMaster : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Femminicidio - Lorenzin : 'Serve piano nazionale - un patto tra scuola e gEnitori' : Roma - Per fermare il Femminicidio, virus che ciclicamente emerge, con dati terribili, quasi da epidemia, bisogna ricostruire la relazione tra uomini e donne e pensare a una nuova alleanza tra scuola ...

Nevica sulla Toscana - il maxi piano sicurezza : scuole chiuse - trEni ridotti : Fiocchi bianchi a Grosseto, primo capoluogo a imbiancarsi. Allerta arancione su buona parte della regione. Invia foto a nazioneonline@quotidiano.net con oggetto "neve"

Stop ai trEni per l'allerta neve : piano emergenza "grave" al Centro-Nord : Alla luce dell'allerta meteo emanata dalla Protezione Civile che prevede neve e ghiaccio in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto...

Maltempo Puglia - trEni : attivo il piano neve - emergenza lieve : attivo dalle 11 il piano neve emergenza lieve sulle linee ferroviarie Foggia-Bari, Bari-Taranto e Foggia-Termoli: sulla linea Bari-Foggia sono stati cancellati i treni metropolitani tra Molfetta e Mola di Bari. Sulla linea Foggia-Termoli possibili ritardi e cancellazioni, mentre sulla linea Bari-Taranto sono stati cancellati tutti i treni della relazione Bari-Gioia del Colle. L'articolo Maltempo Puglia, treni: attivo il piano neve, emergenza ...

Ultimo a DomEnica In il 25 febbraio 2018 - l’intervista e Il Ballo delle Incertezze al pianoforte (video) : Ultimo a Domenica In racconta il suo trionfo a Sanremo 2018, nella categoria delle Nuove Proposte con Il Ballo delle Incertezze. Non è la prima volta che Ultimo partecipa a Domenica In: era stato invitato in studio, con gli altri protagonisti del Festival di Sanremo 2018, al momento dell'annuncio degli 8 giovani della categoria delle Nuove Proposte. Nonostante questo, per Ultimo è "sempre la stessa sensazione perché al di là di Sanremo ...