Eni | Descalzi non teme Di Maio Governo M5s? Siamo tranquilli L' ad come

Eni - Descalzi non teme Di Maio "Governo M5s? Siamo tranquilli" L'a.d. come Marchionne e Boccia : Un governo a guida 5 Stelle? L'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, non ha dubbi: "Siamo tranquilli". Non è mancata, nel corso della conferenza stampa a Londra per la presentazione del piano quadriennale del cane a sei zampe, una domanda sul risultato delle urne

Eni : Descalzi - in Libia riduciamo produzione a 200mila barili : Londra, 16 mar. (AdnKronos) – “In Libia stiamo riducendo la produzione che arriverà a 200mila barili a fine piano”. Ad affermarlo è l’ad di Eni, Claudio Descalzi, rispondendo agli analisti in occasione della presentazione del piano 2018-21. Attualmente la produzione del gruppo petrolifero italiano si attesta a circa 320mila barili al giorno. La produzione scende, spiega l’ad di Eni, “perché negli ultimi 8 anni ...

Eni - Descalzi : Entriamo in nuova fase di espansione industriale : Teleborsa, - "Nel corso degli ultimi anni abbiamo trasformato ENI rendendola più forte operativamente e finanziariamente. Ora stiamo entrando in una nuova fase di espansione industriale e di forte ...

Eni alza il dividendo - Descalzi inaugura la fase della "forte espansione" : MILANO - L'Eni, dopo tre anni, propone un aumento del dividendo portandolo per il 2018 a 0,83 euro e in crescita del 3,75% dall'anno scorso. Lo annuncia il gruppo petrolifero nel piano strategico 2018-...

Eni - Descalzi : "Entriamo in nuova fase di espansione industriale" : "Nel corso degli ultimi anni abbiamo trasformato ENI rendendola più forte operativamente e finanziariamente. Ora stiamo entrando in una nuova fase di espansione industriale e di forte crescita di ...

Cedola su (+3 - 75%) a 0 - 83 euro Ecco il piano quadriennale di Eni Descalzi : "Nuova fase di espansione" : Una produzione in crescita del 3,5% all'anno, investimenti invariati sotto i 32 miliardi di euro (7,7 nel 2018, di cui oltre 1,8 per lo sviluppo del business green) e Cedola nel 2018 di 0,83 euro per azione (+3,75%)

Eni : Descalzi - cresce contributo rinnovabili - investimenti per 1 - 2 mld : Londra, 16 mar. (AdnKronos) – “crescerà il contributo delle rinnovabili grazie ad un modello distinto basato su un approccio integrato con gli altri business con investimenti pari a circa 1,2 miliardi di euro per lo sviluppo di 1 GW di nuova capacità entro il 2021 che assicureranno, grazie alla forte integrazione dei business e nei paesi in cui operiamo, un rendimento di circa il 10%”. Ad affermarlo, nel corso della ...

Eni : Descalzi - chiara strategia decarbonizzazione - investimenti per 1 - 8 mld : Londra, 16 mar. (AdnKronos) – Nel periodo 2018-21 Eni investirà oltre 1,8 miliardi di euro nello sviluppo dei business green. E’ quanto emerge dal piano strategico presentato dall’Ad di Eni, Claudio Descalzi, alla comunità finanziaria a Londra che prevede, in particolare, un percorso di decarbonizzazione. “Abbiamo una chiara strategia di decarbonizzazione – spiega Descalzi- che si fonda su quattro principali driver: ...

Eni : Descalzi - stiamo entrando in fase espansione industriale e forte crescita** : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – “Ora stiamo entrando in una nuova fase di espansione industriale e di forte crescita di valore, guidata da una profonda integrazione di business e da un focus continuo sull’efficienza e la disciplina finanziaria”. Così l’ad di Eni, Claudio Descalzi che oggi illustra alla comunità finanziaria il piano strategico del gruppo petrolifero italiano. L'articolo Eni: Descalzi, stiamo entrando in ...

**Eni : Descalzi - in esplorazione intendiamo spendere 3 - 5 mld in 2018-21** : Londra, 16 mar. (AdnKronos) – “intendiamo spendere in esplorazione circa 3,5 miliardi di euro nel quadriennio 2018-21 in oltre 25 Paesi. L’incremento della produzione sarà sostenuta dalla crescita dei progetti esistenti, dall’avvio di nuovi progetti e dagli interventi di ottimizzazione che in totale contribuiranno per circa 900 mila barili di olio equivalente al giorno nel 2021”. Così l’ad di Eni, Claudio ...

Produzione su e cedola di 0 - 83€ Ecco il piano quadriennale di Eni Descalzi : "Nuova fase di espansione" : Eni è cambiata, si è rafforzata, e ora è davanti a una nuova fase di espansione industriale e di forte crescita di valore. Parola di Claudio Descalzi, amministratore delegato del cane a sei zampe, che ha presentato oggi a Londra il piano strategico 2018-2021 del gruppo

Eni - Descalzi : nessuna multa in Nigeria - nessun ritiro da Cipro : Il governo Nigeriano non ha inflitto nessuna multa all' ENI nell'ambito dell' inchiesta sulla presunta maxi tangente per il giacimento PL 245 nel paese africano. "Ma stiamo scherzando? Non ci sono ...