Eni | Descalzi | chiara strategia decarbonizzazione | investimenti per 1 | 8 mld

Eni : Descalzi - cresce contributo rinnovabili - investimenti per 1 - 2 mld : Londra, 16 mar. (AdnKronos) – “crescerà il contributo delle rinnovabili grazie ad un modello distinto basato su un approccio integrato con gli altri business con investimenti pari a circa 1,2 miliardi di euro per lo sviluppo di 1 GW di nuova capacità entro il 2021 che assicureranno, grazie alla forte integrazione dei business e nei paesi in cui operiamo, un rendimento di circa il 10%”. Ad affermarlo, nel corso della ...

Eni : Descalzi - stiamo entrando in fase espansione industriale e forte crescita** : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – “Ora stiamo entrando in una nuova fase di espansione industriale e di forte crescita di valore, guidata da una profonda integrazione di business e da un focus continuo sull’efficienza e la disciplina finanziaria”. Così l’ad di Eni, Claudio Descalzi che oggi illustra alla comunità finanziaria il piano strategico del gruppo petrolifero italiano. L'articolo Eni: Descalzi, stiamo entrando in ...

**Eni : Descalzi - in esplorazione intendiamo spendere 3 - 5 mld in 2018-21** : Londra, 16 mar. (AdnKronos) – “intendiamo spendere in esplorazione circa 3,5 miliardi di euro nel quadriennio 2018-21 in oltre 25 Paesi. L’incremento della produzione sarà sostenuta dalla crescita dei progetti esistenti, dall’avvio di nuovi progetti e dagli interventi di ottimizzazione che in totale contribuiranno per circa 900 mila barili di olio equivalente al giorno nel 2021”. Così l’ad di Eni, Claudio ...

Investimenti e cedola di 0 - 83 € Ecco il piano quadriennale di Eni Descalzi : "Nuova fase di espansione" : Eni è cambiata, si è rafforzata, e ora è davanti a una nuova fase di espansione industriale e di forte crescita di valore. Parola di Claudio Descalzi, amministratore delegato del cane a sei zampe, che ha presentato oggi a Londra il piano strategico 2018-2021 del gruppo Segui su affaritaliani.it

Eni - Descalzi : nessuna multa in Nigeria - nessun ritiro da Cipro : Il governo Nigeriano non ha inflitto nessuna multa all' ENI nell'ambito dell' inchiesta sulla presunta maxi tangente per il giacimento PL 245 nel paese africano. "Ma stiamo scherzando? Non ci sono ...

Eni torna in utile con produzione da record. Descalzi : "Risultati eccellenti" : Eni torna in utile nel 2017 con produzione ai massimi di sempre . La big petrolifera ha chiuso l'esercizio con un utile netto di 3,43 miliardi di euro , a fronte della perdita di 1,46 miliardi messa a ...

Eni : Descalzi - sorpresi da blocco piattaforma Saipem. Bruxelles interviene : Unione Europea, su piattaforma Saipem 12000 bloccata da Marina Militare turca, afferma: Turchia rispetti sovranità di Nicosia. L'Eni ha già scavato, nella Zee, due pozzi senza alcun problema. Descalzi ha difeso poi l'Eni dalle accuse di depistaggio

"Sono indignato". Claudio Descalzi difende Eni dalle accuse di depistaggio : Solo il pensare" possibile che come Eni "ci mettiamo lì, invece di lavorare, a fare depistaggi, è una cosa che mi fa assolutamente indignare". L'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, parla con i giornalisti a margine della conferenza petrolifera Egyps, al Cairo, e respinge così le ipotesi emerse nell'ambito delle indagini dei pm di Roma e Messina."Ho un'estrema fiducia nella giustizia ma ho anche un'estrema ...

Depistaggio Eni - Descalzi : “Solo il pensiero delle accuse mi fa assolutamente indignare” : “Solo il pensare” possibile che, come Eni, “ci mettiamo lì, invece di lavorare, a fare depistaggi, è una cosa che mi fa assolutamente indignare”. Così, nel pieno della bufera, parlò l’amministratore delegato della compagnia petrolifera di Stato, Claudio Descalzi, a sua volta nel mirino dei pm di Milano intenzionati a capire se il manager era a conoscenza delle manovre del capo del suo ufficio legale per sviare il ...

Depistaggio Eni, ora i pm indagano sull'ad Descalzi Milano – La Procura vuole capire quanto sapeva delle mosse del suo capo dell'ufficio legale, da lui incaricato di attaccare i nemici Zingales e Litvack di Antonio Massari