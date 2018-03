Eni alza il dividendo | Descalzi inaugura la fase della forte espansione

Eni : rialza dividendo +3 - 75% - in 2018 a 0 - 83 euro : Londra, 16 mar. (AdnKronos) – Eni intende aumentare il dividendo del 2018 a 0,83 euro per azione da 0,80 euro distribuito nel 2017: si tratta di una crescita del 3,75%. E’ quanto emerge dal piano strategico presentato oggi dall’ad di Eni, Claudio Descalzi, alla comunità finanziaria a Londra. Eni, si sottolinea, ha completato con successo un processo di profonda trasformazione che l’ha resa integrata, rafforzata ed in ...

Eni - Moody's alza il rating a lungo termine : Teleborsa, - Buone notizie per Eni . L'agenzia di rating Moody's Investors Service ha rivisto al rialzo il rating a lungo termine della multinazionale italiana portandolo da 'Baa1' ad 'A3', con ...

Eni - Moody's alza il rating a lungo termine : Buone notizie per Eni . L'agenzia di rating Moody's Investors Service ha rivisto al rialzo il rating a lungo termine della multinazionale italiana portandolo da 'Baa1' ad 'A3', con outlook Negativo. ...

“Non ne voglio più parlare!”. Lacrime e disperazione in diretta tv. Un’accusa pesante e tanta rabbia a DomEnica Live. Manuela Villa - vessata dalle critiche - si alza e lascia lo studio : “Io non c’entro nulla - lasciatemi in pace”. Sgomento tra il pubblico : Ormai da anni è un’ospite fisso del piccolo schermo. La sua storia ha colpito tutti, il dramma di una figlia illegittima che disperatamente cerca la sua identità. Una voce splendida, ereditata da un padre che non l’ha mai voluta, ma che lei ha sempre inseguito. Manuela Villa alla fine ha spuntato la sua battaglia e dopo una lunghissima lotta nella aule del tribunale ha ottenuto il riconoscimento. Insieme a lei il fratello ...

Maltempo SEnigallia (AN) : innalzamento del livello del fiume Misa : Le precipitazioni delle ultime ore unite allo scioglimento della neve causato dall’innalzamento delle temperature hanno determinato un innalzamento del livello del fiume Misa a Senigallia (AN). “Siamo ancora alla fase di preallarme e la situazione del Misa così come quella dei fossi minori è costantemente monitorata,” spiega in una nota il Comune. Per gli aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ...

Macchinari per calzature - pelletteria - conceria : il made in Italy è sostEnibile : la sostenibilità il tema chiave dell'edizione 2018 di Simac Tanning Tech , la più importante manifestazione internazionale dedicata ai Macchinari per calzature, pelletteria e conceria in corso nei ...

DomEnica Live - il clamoroso fuori onda di Nadia Rinaldi. Incalzata da Eva Henger sull’ormai famoso “canna-gate” - l’attrice romana si fa sfuggire una frase a microfoni aperti : delirio sui social : Ospite del salotto Domenicale di Barbara D’Urso, Nadia Rinaldi, reduce dall’Isola dei Famosi, traccia un bilancio della sua esperienza e dice la sua sull’ormai famosa ”canna-gate”. In studio anche Eva Henger, che ha voluto confrontarsi proprio con Nadia sulla vicenda di Francesco Monte. Secondo la soubrette ungherese, l’attrice romana avrebbe visto tutto. Ma la Rinaldi ha negato con forza, spiegando le sue ...

Caso RegEni - i gEnitori di Giulio accusano il governo : “Abbiamo perso tempo - ora bisogna alzare la voce” : Caso Regeni, i genitori di Giulio accusano il governo: “Abbiamo perso tempo , ora bisogna alzare la voce” I genitori denunciano che il ritorno dell’ambasciatore in Egitto non ha consentito, come promesso, di raggiungere “la verità processuale sulla morte del giovane Continua a leggere L'articolo Caso Regeni, i genitori di Giulio accusano il governo: “Abbiamo perso tempo , ora bisogna alzare la voce” sembra ...

RegEni - famiglia : 'Occorre alzare la voce. Un fallimento ritorno dell'ambasciatore' : I genitori del ricercatore ucciso in Egitto usano toni durissimi nei confronti del governo italiano e di quello egiziano. 'Subito i video e strategia comune' - A sei mesi dal ritorno al Cairo dell'...

La famiglia di RegEni accusa il governo : 'Cambio di rotta - ora alzare la voce' : ... "Noi, e con noi tutti quelli che in ogni angolo del mondo hanno a cuore la Verità sul sequestro, le torture e la morte di nostro figlio Giulio, temevamo che questo gesto sarebbe stato interpretato ...

Caso RegEni - i gEnitori di Giulio accusano il governo : “Abbiamo perso tempo - ora bisogna alzare la voce” : Caso Regeni, i genitori di Giulio accusano il governo: “Abbiamo perso tempo , ora bisogna alzare la voce” I genitori denunciano che il ritorno dell’ambasciatore in Egitto non ha consentito, come promesso, di raggiungere “la verità processuale sulla morte del giovane Continua a leggere L'articolo Caso Regeni, i genitori di Giulio accusano il governo: “Abbiamo perso tempo , ora bisogna alzare la voce” sembra ...

Caso RegEni - i gEnitori di Giulio : “Un fallimento il ritorno dell’ambasciatore. Occorre alzare la voce” : A sei mesi dalla decisione del Governo di rinviare l’ambasciatore d’Italia al Cairo dopo l’omicidio di Giulio Regeni, la famiglia del ricercatore italiano parla di «fallimento» della missione a lui affidata che «doveva consentire il raggiungimento della verità processuale su “tutto il male del mondo” inferto su nostro figlio». E aggiunge: «Crediamo...

Caso RegEni - i gEnitori di Giulio 'Abbiamo perso tempo. Occorre alzare la voce' : Se, come ci era stato garantito dal nostro Governo, l'invio dell'ambasciatore, doveva consentire il raggiungimento della verità processuale su 'tutto il male del mondo' inferto su nostro figlio, il ...

“Corna insostEnibili”. C’è posta per te : colpo di scena tra Salvatore e Silvia. La storia dei due ragazzi ha colpito tutti e quando lei ha chiuso la busta si è alzata un’ovazione. Poi il caos - ma quello che è accaduto nel dopo puntata è pazzesco : Chi assiste a una puntata di C’è posta per te, normalmente, va a caccia del lieto fine. Tuttavia ci sono dei casi in cui il pubblico, quando una busta rimane chiusa è veramente capace di esultare. Questo è proprio quello che è successo a Silvia e Salvatore, la coppia protagonista di una delle storie raccontate da Queen Mary. Il numeroso pubblico che segue il people show del sabato sera di Canale 5 si è molto appassionato alla storia ...