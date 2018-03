ENEA partner del 26° concorso nazionale di educazione ambientale per le scuole

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 marzo 2018) Quest’annodel“Immagini per la Terra”, l’iniziativa diaperta a tutte ledi ogni ordine e grado e realizzata da Green Cross Italia, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Giunto alla sua 26a edizione, ilper l’anno scolastico 2017-18 ha come titolo “Energia libera tutti”: tutte le classi did’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado potranno parteciparvi inviando entro il 30 aprile giornalini, spot, video, reportage, disegni, fumetti, elaborati multimediali e fotografie. I lavori saranno valutati da una commissione di specialisti composta da giornalisti, artisti ed esperti ambientali che individuerà entro la fine dell’anno scolastico 8 vincitori, due per ogni ordine di scuola. Gli istituti vincitori riceveranno un premio di 1.000 euro ciascuno, da impiegare ...