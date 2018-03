Ema | da Strasburgo sì condizionato ad Amsterdam | negoziato in trilogo

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 marzo 2018) Il Parlamento europeo ha approvato, emendandola, la proposta di regolamento che assegna la sede dell’Ema ad. La modifica della proposta, approvata dall’Aula a maggioranza, consente di andare al, ilinteristituzionale tra Consiglio e Parlamento, con l’assistenza della Commissione europea, che sarà condotto per il Consiglio dalla presidenza di turno, attualmente assegnata alla Bulgaria, per trovare un testo di compromesso. “Siamo riusciti ad avere il mandato alla plenaria per il. Questo significa che ci siederemo con il Consiglio e la Commissione a negoziare sulla nuova sede dell’Agenzia europea del farmaco e sulle condizioni alle quali stiamo subordinando la nostra decisione“, spiega il relatore Giovanni La Via, eurodeputato di Ap (gruppo Ppe). Da un lato, precisa, si prevede “che gli olandesi facciano la loro ...