Elsa Fornero si pente | ma è troppo tardi | ' Non rifarei il ministro'

Riforma pensioni/ Il confronto tra Elsa Fornero e un disoccupato (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 12 marzo. Il confronto tra Elsa Fornero e un disoccupato. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 09:21:00 GMT)

Guglielmo Epifani - Liberi e Uguali : se la sinistra è sparita è colpa di Elsa Fornero : Adesso è ufficiale: Elsa Fornero è la donna più odiata della politica italiana. Tutti, ma proprio tutti la considerano l'origine di ogni male. Ultimo in lista Guglielmo Epifani , ex segretario Cgil e Pd e ora ripescato in Parlamento con Liberi e Uguali grazie ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Elsa Fornero contro Salvini. E sul Movimento 5 Stelle… (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 8 marzo. Le parole di Elsa Fornero dopo il voto. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 05:09:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Elsa Fornero commenta i risultati delle elezioni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Elsa Fornero commenta i risultati delle elezioni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 5 marzo(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 12:41:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Elsa Fornero e +Europa di Emma Bonino (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Elsa Fornero e +Europa di Emma Bonino. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 febbraio(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 13:01:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Elsa Fornero parla degli attacchi ricevuti per la Legge del 2011 (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Elsa Fornero parla degli attacchi ricevuti per la Legge del 2011. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 9 febbraio(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 14:51:00 GMT)

Emma Bonino come Elsa Fornero : 'Cari ragazzi non siete bravi e nemmeno talentuosi. Almeno andate a votare' : ' Cari ragazzi italiani, voi non siete stati bravi a nascere in Italia. Non siete stati talentuosi a vivere in una famiglia che vi compra i vestiti e vi manda a scuola. Avete avuto solo fortuna. Il ...

RIFORMA PENSIONI/ Le preoccupazioni per il ritorno di Elsa Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultimissime. Le preoccupazioni per il ritorno di Elsa Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 gennaio(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 12:51:00 GMT)

Elsa Fornero potrebbe tornare in Parlamento con Emma Bonino Video : Stavolta la riforma #Pensioni non c'entra nulla. Elsa Fornero è al centro di un'indiscrezione clamorosa raccolta dal Corriere della Sera, secondo cui l'ex ministro del Lavoro potrebbe essere candidata da Emma Bonino nella lista +Europa e quindi, paradossalmente, tornare in Parlamento. Bistrattata dalla maggior parte dei partiti politici a causa della riforma previdenziale che porta il suo nome, la Fornero in questi anni non si è mai nascosta, ...

Elsa Fornero - tutto vero. Il retroscena : Emma Bonino e +Europa la vogliono candidare : L'ipotesi è quella che milioni di italiani hanno temuto per 5, lunghi anni: Elsa Fornero di nuovo nella stanza dei bottoni. A botta calda, nel 2013, appena usciti dal disastro lacrime e sangue del ...

Elsa Fornero : «Voto Emma Bonino - l’unica seria in un panorama deludente» : «Voterò Emma Bonino». Elsa Fornero, l’ex ministro del Lavoro del Governo Monti, autrice di quella famosa riforma del sistema pensionistico pubblico italiano che porta il suo nome, l’ha dichiarato così, più convinta che mai: «Oggi è l’unica a proporre un’offerta politica seria e questo è importante in un momento in cui la campagna elettorale sembra una maionese impazzita. No, non mi andava di votare stancamente, facendo ...

Elsa Fornero e tutte quelle facce di bronzo – L’istantanea di Caporale : Verrebbe voglia di simpatizzare per Elsa Fornero nonostante la sua famigerata legge sia stata per molti cittadini ingiusta e abbia prodotto a tanti dolori e sacrifici anche personali durissimi. Ma non c’è confronto tra la dignità con cui la Fornero governa le parole e persino gli errori di cui è stata protagonista e la voglia smodata di erigerla a capro espiatorio da parte di una classe politica affamata e smemorata. Dimenticano, e purtroppo ...