Elisa Isoardi e la complicità scambiata per subalternità

Simona Ventura : "Elisa Isoardi ha solo esternato il suo pensiero - ma le donne sono grandi nemiche. Che sconfitta" : "Le mie più grandi nemiche in questi anni sono state delle donne. Ma ho anche ricevuto da altre donne grande solidarietà e assist meravigliosi. Elisa ha esternato il suo pensiero senza ipocrisia. Il problema è che non ci uniremo MAI. Che sconfitta!".Con un messaggio sul suo account Twitter, Simona Ventura prende le difese di Elisa Isoardi. La conduttrice di recente ha rilasciato un'intervista a Oggi, nella quale si è ...

Elisa Isoardi nella bufera : Simona Ventura e Barbara Palombelli la difendono : Gran bagarre sui social network attorno alle dichiarazioni di Elisa Isoardi a Oggi. Quella che il settimanale diretto da Umberto Brindani definisce già "first lady" ha dichiarato di voler stare nell'ombra rispetto al suo uomo Matteo Salvini, leader della Lega Nord. "Ho il dovere di non confondere i piani. Per rispetto. Per amore. Una donna, per quanto in vista, deve sempre dare luce al suo uomo. E la luce, il sostegno, la vicinanza spesso ...

Matteo Salvini a Quinta Colonna : "Elisa Isoardi? La mia vicinanza non la danneggia" (video) : Matteo Salvini, alla sua prima apparizione tv dopo la vittoria delle ultime elezioni politiche, oltre a parlare dei propri progetti per risollevare le sorti dell'Italia, ha parlato, a lungo, della propria vita privata (Qui, il video). Qualche giorno fa, infatti, l'aspirante premier ha postato alcune foto su Instagram in occasione del 45esimo compleanno, trascorso assieme agli adorati figli. prosegui la letturaMatteo Salvini a Quinta Colonna: ...

Elisa Isoardi - ecco perché lady Salvini divide le donne su Twitter : le reazioni Video : Le dichiarazioni rilasciate da Elisa Isoardi [Video] al settimanale Oggi hanno provocato polemiche e discussioni social. Nel commentare l’ottimo risultato conto da #Matteo Salvini alle recenti elezioni la conduttrice Rai ha affermato che in certe occasioni una donna deve sempre dare luce al suo uomo. ‘Sono orgogliosa dei successi di una persona che fa parte di me ma non bisogna confondere i piani’. Senza fare giri di parole l’ex modella ha ...

Elisa Isoardi : 'Orgogliosa del mio Matteo ma ora resto nell'ombra' : È il momento d'oro di Elisa Isoardi , fidanzata di Matteo Salvini e first lady in pectore. Dopo la crisi estiva, o l'avvertimento della Isoardi al suo Matteo a impegnarsi di più nel rapporto secondo ...

“Ho deciso - lo faccio per Matteo”. La scelta di Elisa Isoardi che spiazza i fan. Le parole della giornalista sul futuro suo e di Salvini - già al centro delle discussioni sui social : Un risultato, quello arrivato dalla tornata elettorale dello scorso 4 marzo, che meglio di così per lui non si poteva davvero immaginare. In attesa di conoscere le dinamiche che porteranno alla formazione del nuovo governo e i partiti che saranno compresi nell’esecutivo, non si può infatti negare che tra i veri vincitori delle elezioni c’è sicuramente il leader della Lega Nord Matteo Salvini, che ha portato il partito ai suoi ...

Elisa Isoardi : "Matteo Salvini? Orgogliosa del suo successo. Per amore suo starò nell'ombra. Una donna deve fare così" : "Sono Orgogliosa dei risultati e dei successi di una persona che fa parte di me. È il suo momento. Ho il dovere di non confondere i piani. Per rispetto. Per amore". Elisa Isoardi, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, commenta i risultati elettorali che hanno premiato il suo compagno Matteo Salvini e parla di come ha intenzione di gestire il loro rapporto, lasciando che i riflettori restino puntati sul leader della Lega."Una ...

Elisa Isoardi - parla la compagna di Salvini : “Per amore starò nell’ombra. Non è facile per le donne di uomini potenti” : “Sono orgogliosa dei risultati e dei successi di una persona che fa parte di me. È il suo momento. Ho il dovere di non confondere i piani. Per rispetto. Per amore. Una donna, per quanto in vista, deve sempre dare luce al suo uomo. E la luce, il sostegno, la vicinanza spesso si danno arretrando. Stando nell’ombra“. Elisa Isoardi, conduttrice televisiva e fidanzata di Matteo Salvini, racconta al settimanale Oggi il suo rapporto con il ...