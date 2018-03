Elezioni | Salvini | “Con Fi totale condivisione” Ma Brunetta | “Pd non va emarginato

Governo - Salvini apre a Di Maio/ Patto M5s-Lega ma solo su nuove Elezioni : ira Berlusconi e Meloni : Governo, Salvini apre a Di Maio: Patto M5s-Lega ma solo per nuove elezioni a breve. Veto Mattarella, ira di Berlusconi e Meloni che non vogliono i Cinque Stelle in accordo(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 10:57:00 GMT)

Elezioni viste da un 16enne : la famiglia punta su M5s - a scuola si parla di Salvini. “Ma ‘prima gli italiani’ non lo accetto” : Poco più di una settimana è passata dalle attesissime Elezioni del 2018. Prima del voto, ho sentito mia madre e mio padre discutere giorno e notte su chi votare e perché. Diceva la sua anche mia sorella, che quest’anno votava per la prima volta e che non si è fatta trovare impreparata in vista delle accese discussioni con i miei genitori. In tv e sui giornali non si parla d’altro da diverso tempo: nelle prime pagine e sui teleschermi vedo i ...

Salvini e Di Maio ci portino alle Elezioni il prima possibile : Questa legislatura non ha né capo né coda: prima se ne prende atto, meglio è.Salvini e Di Maio, che sono i vincitori "numerici" delle elezioni, non possono dirsi anche vincitori "politici" per due semplici e incontrovertibili ragioni: nessuno dei due è in grado di governare da solo (Salvini addirittura dovrebbe farlo con i tre partner della sua coalizione più alcune decine di parlamentari eletti in liste ...

Elezioni - generale Pappalardo : “Siamo il primo partito col 31%. Di Maio e Salvini? Indaghino sulle scie chimiche” : “Elezioni? Avevamo previsto tutto. Avevamo chiesto al popolo italiano di non andare a votare, perché il Rosatellum è incostituzionale, e la gente un po’ ci ha seguito. Il 31% degli italiani non ha votato, quindi siamo il primo partito in questo momento”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dal generale Antonio Pappalardo, membro del comitato dei saggi del Movimento Liberazione Italia. “Abbiamo ottenuto il ...

Salvini guarda M5s - Berlusconi Pd.Vero scontro su nuove Elezioni : Roma, 14 mar. , askanews, Dice Salvini: 'Il vertice di ieri sera con Berlusconi e Meloni è stato molto positivo, con scelte condivise e unitarie su tutto'. Il leader di Forza Italia, interrogato sullo ...

Elezioni 2018. Lancini - sindaco-sceriffo di Adro - al Parlamento Ue al posto di Salvini : Danilo Oscar Lancini, ex sindaco di Adro, potrebbe ritrovarsi a breve al Parlamento europeo. Nel maggio del 2014 si era candidato nelle file della Lega Nord per le europee, posizionandosi ottavo con poco più di 14 mila preferenze nella circoscrizione Italia nord-occidentale. Il capolista allora era Matteo Salvini, primo designato, che lascia l’incarico per approdare a Roma, in Parlamento. Il segretario leghista fu eletto assieme a Gianluca ...

Elezioni - Salvini : “Presidenti Camera e Senato sono imminenti. Non ci saranno scelte solitarie” : “Le presidenze di Camere e Senato sono imminenti, sentirò tutti, come centrodestra non ci saranno scelte solitarie. Io rappresento il centrodestra, su quel programma stiamo lavorando, disponibili a correzioni in meglio, non abbiamo squadre di governo precostituite, quando il capo dello stato chiamerà passeremo dalle parole ai fatti. Ci vorrà qualche tempo per arrivare a compimento”, cosi Matteo Salvini alla stampa ...

Elezioni : Salvini - subito sì a nuova legge voto se snella e con premio maggioranza : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Se ci fosse la certezza che in quindici giorni si approva la nuova legge elettorale con un premio di maggioranza e un governo stabile per la coalizione che vince l’approverei domani mattina”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un incontro con l’Associaizone stampa estera.“Conoscendo i tempi e i ritmi della politica italiana, l’ultima cosa che voglio ...

Elezioni : Salvini - speriamo di non tornare a voto domani : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Ci auguriamo che gli italiani non debbano a tornare a votare domani mattina, perchè altrimenti si stancano. Abbiamo avuto un mandato, speriamo di portarlo a termine”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un incontro con l’Associazione stampa estera. L'articolo Elezioni: Salvini, speriamo di non tornare a voto domani sembra essere il primo su CalcioWeb.

Elezioni 2018 - Salvini tratterà con gli altri partiti per le presidenze delle Camere. Ma nel centrodestra divergenze sul governo : Per la prima volta da quando Silvio Berlusconi è in campo, non sarà lui a dare le carte durante i colloqui post-voto con le altre forze politiche e il centrodestra avrà una posizione assai collegiale anche nelle consultazioni con il presidente della Repubblica. Il ruolo di mediatore sulle presidenze di Camera e Senato verrà ricoperto infatti da Matteo Salvini, che incontrerà il Movimento Cinque Stelle per cercare una soluzione. Lo hanno deciso ...

Elezioni - Travaglio : “Berlusconi? Il Caimano è sott’acqua per ora. I suoi giornali stanno iniziando a bastonare Salvini” : “Berlusconi ha preso meno di Salvini, ma ha ottenuto pur sempre il 13%, che in un Parlamento così balcanizzato e polverizzato può sempre tornare utile per fare la ruota di scorta di qualche governo. E sappiamo che l’appoggio di Berlusconi ai governi non è mai gratis”. Così a Tagadà (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, si pronuncia su Silvio Berlusconi, a cui ha dedicato il suo ultimo libro, ‘B. come ...

Matteo Salvini difende la sua claque al Parlamento Europeo e attacca i giornalisti : "Se non vi sono piaciute le Elezioni - andatevene" : Accolto nella sala stampa del Parlamento Europeo dall'applauso di alcuni sostenitori, tra cui europarlamentari del gruppo di estrema destra Enf, Salvini risponde polemicamente ai rimbrotti dei giornalisti presenti che protestano per la violazione delle regole che impediscono di applaudire (per evitare di trasformare le conferenze stampa in comizi): "Se a qualcuno non piace il risultato elettorale può andarsene, vedo che a sinistra ...

Sondaggi Elezioni Governo 2018/ Di Maio - Salvini e Renzi : i perché di vittorie e sconfitte : Sondaggi Governo e analisi post-Elezioni 2018: cosa votava chi ha scelto la Lega? Salvini, Di Maio e Renzi, i perchè di una vittoria e di una sconfitta. Analisi e dati post-voto(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:45:00 GMT)

Ernesto Galli della Loggia a Libero : 'Prevedo le Elezioni anticipate e questa volta vincerà Salvini' : Qual è la sintesi politica del voto? 'Siamo entrati nella Terza Repubblica, abbiamo uno scenario che non ha nulla in comune con i precedenti. È una rottura ancora più forte di quella avvenuta nel '94,...