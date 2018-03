Elezioni : Rosato - perso perché troppo attenti a nostre beghe : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo perso le Elezioni, occorre partire da questo assunto. perché le abbiamo perse? Sicuramente per nostra responsabilità, perché come gruppo dirigente del Pd non abbiamo capito cosa stava succedendo. C’è un vento che soffia in Europa e nel mondo, lo stesso vento c

Elezioni 2018 - Rosato : 'Renzi non parteciperà alle primarie Pd' - : Il capogruppo dem alla Camera chiude anche alla possibilità di vedere Calenda alla guida del partito: "Si è appena iscritto". E ribadisce: nessun accordo di governo né con il centrodestra né con il ...

Elezioni : Rosato - Renzi si dimette? Decide lui ma ora pensiamo a Paese : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – “Ci sono due ordini di problemi: il primo è cosa succede nel Paese e il secondo cosa succede nel Pd. Noi in questo momento stiamo pensando al primo”. Lo dice Ettore Rosato a Porta a Porta e alla domanda su eventuali dimissioni di Matteo Renzi da segretario dem, risponde: “Deciderà lui”. “Che il risultato sia il 19, il 20 o il 21” per il Pd il dato che emerge dalla tornata ...

Elezioni - Di Battista : “Apoteosi. Dovranno parlare con noi”. Salvini : “La mia prima parola è grazie”. Rosato : “Pd all’opposizione” : Esultanza nella sede del comitato elettorale M5s e in via Bellerio, sede della Lega. Parole caute dal Nazareno, dove la premessa è che si aspettano i dati finali ed “è prematuro fare scenari”. Sono le prime reazioni allo tsunami degli exit poll, in base ai quali i 5 Stelle sono saldamente il primo partito, il Carroccio ha stracciato Forza Italia e i dem sono crollati ben sotto il 20 per cento. “Se i dati saranno ...

Elezioni : Rosato - Pd no a governo con M5S - D’Attorre ‘così li spingi verso Lega’ : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – “Il Pd non è interessato a un governo con i 5 Stelle. Non è questione di antipatia o simpatia ma il M5S ha proposte incredibili” utili solo alla “campagna elettorale”. Lo ha detto Ettore Rosato a Porta Porta. Una chiusura sulla quale è intervenuto Alfredo D’Attorre di Leu: “Però così si spingono i 5 Stelle verso la Lega. Va aperto un confronto e sono convinto che il tema non ...

Roma, 4 mar. (AdnKronos) – "Noi siamo alternativi a M5S, se hanno i numeri governano, noi staremo all'opposizione". Lo ha detto Ettore Rosato del Pd a Porta a Porta.

Roma, 4 mar. (AdnKronos) – "Se risultato dovesse confermarsi, sarebbe un risultato negativo e noi passeremmo all'opposizione". Lo ha detto Ettore Rosato del Pd a Porta a Porta commentando gli exit poll che danno i dem tra il 20 e il 23.

Roma, 23 feb. (AdnKronos) – "La violenza non è compatibile con la politica. Occorre una presa di distanza da tutte le forze politiche, va messo uno stop anche alla violenza verbale quella eccessiva che esaspero inutilmente i toni". Lo ha detto Ettore Rosato del Pd a Rtl 102.5.Quanto alla proposta di sciogliere le formazioni neofasciste, Rosato osserva: "La nostra Costituzione è fondata sui valori dell'antifascismo, ..."

Roma, 14 feb. (AdnKronos) – "Verdini e Calderoli sanno fare i conti meglio di Rosato e gli hanno venduto il Colosseo, questa è una legge che favorisce il centrodestra". Lo dice Pier Luigi Bersani a Carta Bianca su Rai3.

Elezioni : Rosato - Pittella? Di Maio pensi a rimborsi : Roma, 10 feb. (AdnKronos) – “Quando parla di poltrone, Di Maio pensa subito a rimborsi. E poi però i suoi lo prendono in giro con finti rendiconti. Per noi invece i candidati sono persone che portano nelle istituzioni competenze e saperi. Come è per Gianni Pittella, che dopo Bruxelles saprà mettere a disposizione del paese l’esperienza unica del confronto internazionale maturata nei vertici del parlamento europeo”. Lo ...