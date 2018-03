EL | Dinamo Kiev-Lazio | le possibili formazioni e dove vedere la partita in tv

Blastingnews

: Dinamo Kiev-Lazio 0:2 Grande impresa della Lazio che domina dal 1^ minuto, passa con LucasLeiva al 23’ e fa il 2:0… - pisto_gol : Dinamo Kiev-Lazio 0:2 Grande impresa della Lazio che domina dal 1^ minuto, passa con LucasLeiva al 23’ e fa il 2:0… - OfficialSSLazio : #UEL #DynamoLazio ?? Sono 1??9?? i calciatori convocati da mister Simone #Inzaghi per la sfida di questa sera in cas… - MassMarianella : Manifesto x le strade di Kiev. Traduzione? Da non perdere su Sky Sport 1 la diretta alle 19 Dinamo Kiev v Lazio. Co… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Momento non certamente fortunato per la, che nelle ultime quattro partite ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. I biancocelesti vengono da quindici giorni davvero impegnativi. Infatti, nelle ultime due settimane, laha pareggiato a Cagliari e perso in extremis in casa contro la Juventus in campionato, è stata eliminata dalla Coppa Italia ai calci di rigore per mano del Milan VIDEO, e infine ha pareggiato in casa per 2-2 nel match di andata degli ottavi di #Europa League. Questa sera ore 19, i capitolini cercheranno di risollevare la propria situazione, nella trasferta in Ucraina contro la. Allaspetta un compito molto difficile, dal momento che, per passare il turno, dovra' vincere o pareggiare almeno 3-3. In caso di 2-2 stesso risultato dell'andata, la gara continuera' prima con i tempi supplementari e poi eventualmente con i calci di ...