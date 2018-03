Einar Ortiz ad Amici 2018 sopravvalutato | stonato e banale? C’è chi sogna un duetto con

optimaitalia

: Einar Ortiz ad #Amici17 sopravvalutato, stonato e banale? C'è chi sogna un duetto con Irama - OptiMagazine : Einar Ortiz ad #Amici17 sopravvalutato, stonato e banale? C'è chi sogna un duetto con Irama - adorovben : RT @Einar_official: Verso il serale...ce la farà il nostro Einar Ortiz? La sfida tanto attesa avverrà oggi? Siamo tutti con te! Lo... https… -

(Di venerdì 16 marzo 2018)adha il primo confronto con i fan del programma che via Twitter commentano ogni puntata del talent show guidato da Maria De Filippi.adè tra i concorrenti più apprezzati ma c'è anche chi proprio non riesce a vedere il suo talento. Alle prese con i messaggi Twitter sul web,apprende di essere molto seguito e supportato ma di non essere immune agli hater."Già non ha voce, se togliere pure l'umiltà cosa rimane?", cinguetta qualcuno mentre altri lo definiscono "Bravuccio ma moscio" e "perché carino".I messaggi continuano con commenti sugli inediti di, giudicati "non male" ma a rovinarli è la voce del cantante didi Maria De Filippi che non è adatto a canzoni del genere.rovina i suoi stessi inediti ed è reputato "". Non mancano, però, commenti positivi.appare a volte ...