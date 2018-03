Eiaculazione precoce | continua la Campagna di Sensibilizzazione con il video

Eiaculazione precoce : “quanto dura un rapporto sessuale?” - due VIDEO per rispondere : Nell’ambito della Campagna di Sensibilizzazione sull’Eiaculazione precoce – un problema che in Italia colpisce 4 milioni di uomini e che si presenta quando un rapporto sessuale dura in media meno di due minuti – ecco due VIDEO di circa 30 secondi ciascuno dedicati al tema. I clip sono stati pensati per fornire all’utente una breve ma efficace panoramica sulla durata media di un rapporto sessuale; gli “attori” sono persone comuni a ...