Ecco la lista degli smartwatch che saranno aggiornati a Wear OS by Google

È morto il giornalista sportivo Luigi NEcco : Luigi Necco, giornalista sportivo ed ex inviato della trasmissione Rai 90º minuto, è morto oggi a 83 anni all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da alcuni giorni per insufficienza respiratoria. Necco è ricordato soprattutto per essere stato l'inviato di 90º minuto a Napoli