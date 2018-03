Ecco il laboratorio dove nasce il gas creato dai sovietici

Elettronica e riciclabile : Ecco la pelle creata in laboratorio : Il prototipo realizzato dai ricercatori dell'università del Colorado Boulder è elastico e grazie ai sensori è sensibile agli agenti esterni, come temperatura,...

Ecco i primi ovociti umani cresciuti in laboratorio : La nuova ricerca, quindi, è un nuovo importante passo nel mondo della fertilità e nella medicina rigenerativa, costituendo una opportunità per esempio di aiutare le donne infertili e di preservare la ...

