“È stato difficile per lui…’’ Isola dei famosi | ‘lei’ contro Stefano De Martino L’ex

(Di venerdì 16 marzo 2018) Non c’è pace per la tredicesima edizione de L’dei. Dopo il canna-gate, le polemiche, i pettegolezzi, la sfuriata di Alessia MarcuzziEva Henger (è successo durante l’ultima puntata) che ha quasi rischiato di far sospendere il programma, arrivano nuove critiche. Ce n’è per tutti: per Alessia Marcuzzi in primis. Ma anche perDee per Daniele Bossari. A esprimere il suo parere, in un’intervista sul settimanale Vero è Lory del Santo che, chiamata a dire la sua sulla nuova edizione de L’dei, non ha risparmiato nessuno. “Devo dire che Alessia è migliorata nella conduzione di questo programma, considerando come aveva iniziato – ha detto la showgirl – Adesso le consiglierei di smetterla di interessarsi di poltrone rotte o vestiti difettosi e di concentrarsi sulle dinamiche umane dei concorrenti”. Beh, non si può dire ci sia andata leggera… Ma, ...