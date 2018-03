E se Walter tornasse per salvare il “suo” Pd?

huffingtonpost

(Di venerdì 16 marzo 2018) Era il 17 febbraio del 2009 quando il primo segretario nonché principale fondatore del Partito Democratico,Veltroni, rassegnò le dimissioni dopo appena 16 mesi di mandato, a seguito della sconfitta dei dem alle elezioni regionali sarde dove il governatore uscente, Renato Soru, fu battuto dal candidato del centrodestra, Ugo Cappellacci. I primi mesi del nuovo partito del centrosinistra italiano - che da poco ha festeggiato il suo decimo compleanno - furono un periodo in cui iniziarono a emergere tutti i grandi limiti di quella che molti, in questi anni, hanno chiamato "fusione fredda", ovvero l'unione degli apparati dei due partiti che si sciolsero nel nuovo soggetto: i Democratici di Sinistra e la Margherita. Apparati che in tutta la storia del Pd ne hanno condizionato il percorso, le scelte politiche e finanche i risultati elettorali. C'è chi le chiama ...