Donatella Lopar Uomini e Donne | la sfilata sensuale conquista tutti | Tomas

Donatella LOPAR/ Uomini e Donne : continua la conoscenza con Tomas? : Al trono over di Uomini e Donne la personal trainer DONATELLA LOPAR sta frequentando Tomas Fierro. Come sta procedendo la conoscenza tra dama e cavaliere?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 13:40:00 GMT)

Donatella Lopar/ Uomini e Donne - scontro con Sossio : "Hai preso il due di picche? Ora tienilo!" : Donatella Lopar è una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne . Dopo il "foto-gate" scatenato da Ida e Riccardo, la dama è stata molto criticata sui social.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 15:20:00 GMT)

Donatella Lopar/ Uomini e Donne - la dama del trono over criticata sul web : Donatella Lopar è una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne . Dopo il "foto-gate" scatenato da Ida e Riccardo, la dama è stata molto criticata sui social.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 12:50:00 GMT)

Donatella Lopar - CHI È?/ Uomini e donne : la dama corteggiata sia da Riccardo che da Tomas : DONATELLA LOPAR , chi è? Uomini e donne , Trono Over: sui social mostra un lato b e fisico da paura. Le ultime notizie sulla " dama " che ha messo in crisi Ida e Riccardo (Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 14:51:00 GMT)

Donatella Lopar - chi è?/ Uomini e donne - Trono Over : sui social mostra un lato b e fisico da paura : Donatella Lopar, chi è? Uomini e donne, Trono Over: sui social mostra un lato b e fisico da paura. Le ultime notizie sulla "dama" che ha messo in crisi Ida e Riccardo(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 07:00:00 GMT)