Don Matteo 11 | riassunto puntata 15 marzo 2018

Don Matteo 11/ Anticipazioni 22 e 15 marzo 2018 : scocca la scintilla tra la Olivieri e Nardi? : Don Matteo 11, Anticipazioni del 22 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Si indaga sull'omicidio di uno chef, mentre Cecchini cerca di fare da Cupido..(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 08:31:00 GMT)

Don Matteo 11 trama e storia completa : anticipazioni decima puntata del 22 marzo 2018 : Scongiurata l'ipotesi di dover dire addio al prete, scopriamo le anticipazioni di Don Matteo 11 sulla decima puntata del 22 marzo 2018: la trama della nuova stagione proseguirà con colpi di scena da non perdere, inoltre scopriremo anche come proseguirà la storia d'amore tra Anna e Marco. Eh sì, il Capitano e il PM alla fine dovranno arrendersi ai sentimenti che sono nati dentro di loro e che li hanno avvicinati sempre di più. Giovedì 22 marzo ...

Don Matteo 11 : anticipazioni decima puntata di giovedì 22 marzo 2018 : Terence Hill, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica Giunto alla sua undicesima stagione e con all’attivo oltre 240 episodi, Don Matteo continua a collezionare ascolti di tutto rispetto. I due episodi in onda la scorsa settimana hanno ottenuto una media di circa 6 milioni ed uno share del 27%. Risultati che hanno portato la serie con Terence Hill e Nino Frassica a vincere come di consueto la serata, ma allo stesso tempo decisamente inferiori ...

Decima puntata di Don Matteo 11 - anticipazioni 22 marzo : Sofia trova il suo vero padre : Con la Decima puntata di Don Matteo 11 la serie con Terence Hill si avvicina lentamente al finale di stagione. Mentre i telespettatori sono ansiosi di scoprire il destino del parroco di Spoleto, rapito improvvisamente da una donna disperata di chiedergli aiuto, mentre in città è arrivato Don Faustino come sostituto temporaneo di Don Matteo. L'episodio 19 e 20 della Decima puntata sveleranno anche qualche dettaglio in più sul vero padre di ...

Don Matteo 11 - anticipazioni : Chiara tenta di conquistare Nardi : Don Matteo 11: anticipazioni decima puntata Continua senza esitazioni il successo di Don Matteo, serie televisiva giunta ormai all’undicesima stagione. Verrebbe quasi da dire “che giovedì sarebbe senza Don Matteo”, ormai ci abbiamo fatto l’abitudine. Terence Hill con la toga, il basco e l’immancabile bicicletta sono ormai una certezza per il pubblico di Rai Uno, […] L'articolo Don Matteo 11, anticipazioni: ...

Da Sicignano degli Alburni a Don Matteo 11 - grande emozione per l'attore Walter Melchionda : In 'Un posto al sole' interpreta il vigile Cutugno, ma in Don Matteo 11 è il Colonnello Jannelli. Per Walter Melchionda, attore di Sicignano degli Alburni, si sono aperte anche le porte di una delle ...

Don Matteo 11 – Nona puntata del 15 marzo 2018 – Anticipazioni e trama. : E sono 11, pressochè un record per una fiction a lunga serialità. E gli ascolti sono sempre altissimi, un vero record per una lunga serialitù. Una media di 7 milioni di telespettatori e uno share medio intorno al 29%. Questa sera nuove avventure, la Nona puntata di Don Matteo, la popolare fiction di Raiuno con […] L'articolo Don Matteo 11 – Nona puntata del 15 marzo 2018 – Anticipazioni e trama. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Don Matteo 11 - anticipazioni decima puntata : Sofia trova suo padre : anticipazioni Don Matteo 11, trama 22 marzo: Anna gelosa di Marco Sofia inizierà a mettere insieme le tessere del suo passato nella prossima puntata di Don Matteo 11. Il decimo appuntamento della fiction con Terence Hill, vedrà come protagonista anche il Capitano Anna Olivieri che inizierà a far chiarezza nei suoi sentimenti. Nel primo episodio della decima puntata di Don Matteo 11, dal titolo Dimmi chi sei, in onda giovedì prossimo 22 marzo ...

Nella nona puntata di Don Matteo 11 - qualcuno ha rapito il parroco : promo e anticipazioni 15 marzo : Una serata intensa per il parroco di Spoleto: Nella nona puntata di Don Matteo 11, il protagonista interpretato da Terence Hill sarà al centro di una vicenda complicata e insolita: il prete è stato rapito e messo sotto tiro da parte di qualcuno molto disperato che cerca il suo aiuto. Di chi si tratterà? In caserma dovranno fare a meno di Don Matteo e, a sostituirlo, ci sarà un nuovo parroco che creerà agitazione. Intanto, in città si presenta ...

Don Matteo 11 Anticipazioni : stasera - giovedì 15 marzo - la nona puntata della Fiction Rai : Chiara, sorella della Capitana, torna a Spoleto mentre Sofia è determinata a scoprire chi è il suo vero padre.

"Don Matteo 11" - le anticipazioni della nona puntata : Commedia, giallo e sentimento. Con questo consueto mix, e qualche novità, è tornata su Rai 1 "Don Matteo", la fortunata serie tv con Terence Hill arrivata alla sua undicesima stagione, che...

Don Matteo 11 in tv : le anticipazioni di giovedì 15 marzo : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Su questo link la sintesi di tutte le precedenti puntate Don Matteo 11: anticipazioni episodi 15 ...

Don Matteo 11/ Anticipazioni del 15 marzo 2018 : chi ha rapito il sacerdote di Spoleto? : Don MATTEO 11, Anticipazioni del 15 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Chiara decide di lasciare il ragazzo e scompare nel nulla, così come il prete...(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 08:38:00 GMT)

Europa league o Don Matteo? La tv del 15 marzo : ... Nadia, che lo accompagnerà nella pulizia di tutto il parco e infine Andrea, uno degli attori dei sette spettacoli live offerti quotidianamente, che gli farà capire quanta passione ci voglia per far ...