Domenica flop | E’ arrivata la felicità rimane su Rai1 ma dopo la Parodi che perde 30

Domenica In - un altro flop con lo share : Ancora un altro flop per Domenica In e per le sorelle Parodi . L'ultima puntata andata in onda ieri, di fatto ha raccolto solo il 9,10 per cento di share. Una media di circa 1,6 milioni di spettatori. ...

Domenica In - Cristina e Benedetta Parodi bocciate/ Dalla svolta mancata all'accusa di “plagio” : un altro flop : Domenica In, Cristina e Benedetta Parodi bocciate dai social: Dalla svolta mancata all'accusa di “plagio”, un altro flop. Le ultime notizie sulla nuova puntata del programma di Rai 1(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 22:03:00 GMT)

Domenica In - Cristina e Benedetta Parodi/ Il flop rovinerà il loro rapporto? : Due sorelle un unico flop, Domenica In, cosa ne sarà del rapporto tra Crisina e Benedetta Parodi dopo tutto quello che è successo in tv e dietro le quinte del programma?(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 12:37:00 GMT)

Ascolti TV | Domenica 4 Marzo 2018. Che Tempo Che Fa 19.5%-15.5% - flop Furore 10.1% : Donatella Versace ospite di Che Tempo Che Fa Su Rai1 Che Tempo Che Fa - dalle 20.37 alle 21.57 – ha conquistato 5.172.000 spettatori pari al 19.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – in onda dalle 21.01 alle 22.42 – ha ottenuto 4.025.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.584.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 NCIS ...

Flop di Domenica In - Cristina e Benedetta Parodi responsabili?/ Il no a Massimo Giletti tra le colpe Rai : Un'assoluzione per Cristina e Benedetta Parodi è possibile soprattutto dopo la partenza di Massimo Giletti, le due mandate al macello di Domenica In per mano dei vertici Rai?(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 14:30:00 GMT)

Domenica IN - FLOP DELLE SORELLE PARODI/ Del Noce : “Trasmissione deprimente - Benedetta non può fare tv” : DOMENICA In, FLOP DELLE SORELLE PARODI. Fabrizio Del Noce attacca: “Trasmissione deprimente, Benedetta non può fare tv”. Le dichiarazioni dell'ex direttore di Raiuno e le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 18:22:00 GMT)

Fabrizio Del Noce : “Benedetta Parodi via da Domenica In? Il flop non è solo suo - programma nato male e non aggiustato” : Fabrizio Del Noce torna a criticare Domenica In anche alla luce dell’addio di Benedetta Parodi che lascerà sola la sorella Cristina. Fabrizio Del Noce commenta l’addio di Benedetta Parodi a Domenica In L’ex direttore di Rai1, intervistato da Marco Castoro sul sito di Marida Caterini, commenta la fine della partecipazione della Parodi jr. nel contenitore […] L'articolo Fabrizio Del Noce: “Benedetta Parodi via da ...

Domenica In fa flop - Benedetta Parodi silurata : alla conduzione rimane la sorella Cristina : Finisce l'avventura di Benedetta Parodi a Domenica In. Come già anticipato da Leggo.it infatti la Parodi Jr dà l'addio e questa settimana nella trasmissione di Rai1 andrà in onda solo una sua breve ...

Domenica In fa flop - Benedetta Parodi silurata : alla conduzione rimane la sorella Cristina : ROMA - Finisce l'avventura di Benedetta Parodi a Domenica In. Come già anticipato da Leggo.it infatti la Parodi Jr dà l'addio e questa settimana nella trasmissione di Rai1 andrà in onda solo una sua ...

Benedetta lascia Domenica In La Parodi jr vittima del flop Rottura definitiva tra le due sorelle? : Gli ascolti Tv e l'Auditel della stagione televisiva 2017-2018 hanno visto fallire ripetutamente Domenica In nella sfida dello share, fino a scendere sotto il 10 % nella puntata andata in onda Domenica 25 febbraio. Mentre Barbara D'Urso con Domenica Live macinava consensi su Canale 5, la "strana coppia" formata dalle due sorelle Cristina e Benedetta Parodi soccombeva su Rai1 sotto gli strali e le frecciate dell'oltraggiosa Segui su ...

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi Domenica 25 febbraio 2018 : Gemelli amore flop - puntare sul lavoro : Oroscopo di oggi, domenica 25 febbraio 2018, previsioni segno per segno di Paolo Fox. Sagittario dubbioso e perplesso, Scorpione al massimo in questo momento. Che giornata sarà?(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 13:52:00 GMT)

Le sorelle Parodi lasciano 'Domenica In' dopo il flop - arriva Antonella Clerici : MILANO - Si muovono le pedine per la prossima stagione televisiva e sembra proprio che per Cristina Parodi e la sorella Benedetta l'avventura a ' Domenica In ' sia finita. Grazie a tutti per essere ...

Le sorelle Parodi lasciano 'Domenica In' dopo il flop - arriva Antonella Clerici. Elisa Isoardi alla 'Prova del cuoco' : MILANO - Si muovono le pedine per la prossima stagione televisiva e sembra proprio che per Cristina Parodi e la sorella Benedetta l'avventura a ' Domenica In ' sia finita. Grazie a tutti per essere ...

Flop delle sorelle Parodi a Domenica In - la Rai corre ai ripari.. : Avventura al capolinea per Cristina e Benedetta Parodi . Porteranno a termine la stagione televisiva di Domenica In , ma nel loro futuro non c'è più il contenitore di RaiUno. I vertici di Viale ...