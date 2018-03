Domani è un’altra maratona

vanityfair

: RT @GiovanniToti: Genova saluta il #Frecciarossa che da domani la collegherà a #Milano e #Venezia. Un momento storico che aspettavamo da te… - MariaPiaRagosa : RT @GiovanniToti: Genova saluta il #Frecciarossa che da domani la collegherà a #Milano e #Venezia. Un momento storico che aspettavamo da te… - marcocambo : RT @Addioegrazieper: Quattro team internazionali (@PSVesports @TheTeamGullit @CagliariCalcio e i padroni di casa @EmpolieSports), due giorn… - Toninelligianc1 : RT @Rebeka80721106: #PoesiaPerLaSera #VentagliDiParole Sempre c'è un domani è la vita ci da un altra possibilità per fare le cose bene, ma… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Da VF 11/2018© Fabrizio De Blasio/Photomovie È come prendere un treno e incontrare qualcuno che ti piace. Hai voglia di parlarci per tutto il viaggio, o no?». Tra le tante definizioni possibili della performance fisico-televisiva ormai nota come #mentana (ogniè un evento social, di qui l’hashtag) la più romantica la dà il suo ideatore ed esecutore, l’uomo che, se succede qualcosa di importante, sai che troverai in onda a raccontartelo. Sessantatré anni, giornalista da 40 (al Tg2, al Tg5 e poi a La7), quattro figli e una compagna (Francesca Fagnani), Enrico Mentana ha commentato le ultime elezioni politiche con uno speciale di 12 ore. Poi ha staccato per due ore e ricominciato per altre sette. Lo stacco era obbligato: in palinsesto c’era un altro programma. Dice che delle maratone non prepara niente, se non, dietro le quinte, «caffè e Coca zero. E pezzettini di pizza ...