Docenti con diploma linguistico reinseriti in II fascia dal Consiglio di Stato

Concorso Docenti abilitati 2018 : la partecipazione dei Docenti di ruolo : La partecipazione al Concorso docenti abilitati disposto dal decreto legislativo 59/2017 è aperta anche ai docenti di ruolo. Nel merito è intervenuta la Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la loro esclusione. Concorreranno anche i soggetti che hanno ottenuto procedimenti cautelari di inserimenti con riserva nelle Gae. Essi saranno espunti da tali graduatorie, così come […] L'articolo Concorso docenti abilitati 2018: la ...

Concorso dirigenti scolastici - Tar Lazio apre ai Docenti precari : Ancora una buona notizia per i candidati al Concorso a preside che hanno svolto cinque anni di servizio, ma non sono ancora stati immessi in ruolo: il Tar del Lazio ha appena pubblicato un'ordinanza ...

Concorso Docenti abilitati 2018 : MIUR pubblica le FAQ : Il MIUR, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso note le FAQ riguardanti il Concorso docenti abilitati 2018. (Vedi l’articolo sulle modalità di iscrizione). Il Ministero dell’Istruzione, infatti, ha predisposto un elenco di risposte, relative alla procedura di iscrizione. Queste, sulla base delle segnalazioni pervenute dai candidati. Le prime FAQ Innanzitutto, in merito al pagamento […] L'articolo Concorso docenti abilitati ...

Oggi assessore Lagalla a Modica - incontra i Docenti : L'assessore regionale alla Pubblica Istruzione sarà Oggi e domani a Modica per parlare di scuola e per inaugurare la biblioteca comunale

Pi Greco day : a Monfalcone e Fogliano iniziative per Docenti e studenti : In occasione della giornata dedicata alla celebrazione del Pi Greco , Scienza Under 18 Isontina organizza, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e col contributo della Regione FVG, anche quest'anno il 'Pi Greco Day'. Pi Greco, noto a tutti gli studenti come 3,14 ...

Festival delle Lingue con 650 studenti e 130 Docenti : Durante il Festival, protagoniste saranno anche le istituzioni scolastiche e formative trentine e da fuori provincia con interventi e spettacoli. Giovedì l'apertura è affidata agli studenti del Liceo ...

Al Fermi di Ragusa agenti Docenti contro pericoli informatici : Si è parlato di cyberbullismo e di pericoli del web in generale, nell'ambito di un percorso avviato dalla questura che vede destinatari studenti iblei

Elezioni 2018 : i Docenti presentano il conto al PD e a FI : Le Elezioni politiche del 2018 si sono concluse con un risultato largamente atteso. Il MoVimento 5 Stelle è il primo partito italiano con il 31,90% dei consensi (dati da eligendo.it). La vera novità è il sorpasso compiuto dalla Lega (18%) ai danni degli alleati di Forza Italia (14%). Molto male il Partito Democratico che torna […] L'articolo Elezioni 2018: i docenti presentano il conto al PD e a FI proviene da Scuolainforma.

Concorso Docenti 2018 : ecco i programmi da studiare e come si svolge l’esame : Il Concorso docenti riservato agli insegnanti in possesso dell’abilitazione è alle porte e tantissimi sono i candidati che parteciperanno ma che hanno ancora molti dubbi. In primis su come aderire al bando e, a tal proposito, specifichiamo che bisogna inviare la domanda entro il 22 marzo 2018 telematicamente sul portale ‘Polis- Istanze online’. Inoltre, nel bando è specificato che per partecipare al Concorso bisogna pagare una “tassa”, cioè un ...

Scuola - Docenti di ruolo non possono prendere seconda abilitazione o specializzarsi su sostegno : Dopo i concorsi riservati, le Ssis e i Tirocini formativi, cui potevano iscriversi anche i docenti di ruolo, la Legge 107/2015 ha in effetti previsto un percorso specifico: è previsto, in pratica, che ...

Concorso Docenti abilitati - ultime notizie : “vincitori si - ma mai assunti” : Questa è l’opinione di Teleborsa, riportata oggi dal quotidiano nazionale “La Repubblica”. Come sappiamo molti insegnanti già abilitati si accingono a svolgere un percorso molto tortuoso per via dell’imminente prova concorsuale. Si tratta, nello specifico, del Concorso indetto con DG dell’1/02/2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14. Secondo le analisi puntiformi condotte dal sindacato […] L'articolo Concorso docenti abilitati, ...

Armi ai Docenti - mobilitazione contro la proposta di Trump : “Libri non proiettili”. E gli studenti marciano a Washington : Rabbia, vergogna, dolore ma anche solidarietà, sostegno e mobilitazione. Dopo le parole del presidente Usa Donald Trump sulle Armi agli insegnanti per “garantire più sicurezza nelle scuole” in seguito alla strage di San Valentino alla Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, la reazione del popolo americano sta correndo veloce, anche sui binari del web e dei social media. Non solo #NeverAgain, hashtag di protesta contro le ...

Concorso a cattedre - pubblicato il bando per i Docenti abilitati : È stato finalmente pubblicato in Gazzetta ufficiale il bando del Concorso a cattedre per l’insegnamento nella scuola secondaria rivolto a docenti abilitati (Leggi il bando), anticipato di qualche giorno dal Regolamento sulle modalità di svolgimento. Il Concorso è il primo dei 3 previsti dal decreto di attuazione della Buona Scuola e sarà seguito dal bando per i non abilitati ma che hanno lavorato come docenti almeno 3 anni anche con ...

Vocazione «profe» I Docenti incontrano Alessandro D'Avenia : Per questo giovane scrittore e insegnante, capace di infiammare lettori e alunni, educare non è una scienza, è un'arte. Serve creatività ogni giorno ed ogni giorno dedica 10 minuti all'appello. ...