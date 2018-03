DNA | ecco come i viaggi spaziali lo alterano

Lazio - Simone Inzaghi alla vigilia di Europa League/ "Ecco come battere la DNA mo Kiev" : Simone Inzaghi verso Lazio -Dinamo Kiev: Europa League : "Un risultato positivo ci farà rialzare". Il tecnico farà turn over ma è probabile l'impiego di Immobile da titolare(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 23:20:00 GMT)

Ecco la ‘dieta del DNA ’ : promette di dimagrire in modo efficace - contrastando diabete e colesterolo : “Quando un paziente telefona in studio e mi chiede: ‘Lei, dottore, che dieta propone?’, rispondo: ‘La sua’. Sia che si tratti di una dieta finalizzata al calo di peso, sia che miri al benessere e alla lunga vita. Tu sei unico. Perché unico è il tuo Dna”, la biblioteca “che contene i dati che regolano il funzionamento del tuo metabolismo e del tuo organismo”. Sono le parole di Damiano Galimberti, ...

Genome editing - scoperta per riparare DNA malato/ “L’arma contro le malattie genetiche” : ecco come funziona : Genome editing, scoperta arma di precisione per correggere il Dna malato: cos'è e come funziona la molecola "bisturi" contro le malattie genetiche, i tumori (e non solo)(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 16:18:00 GMT)