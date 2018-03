Dividendo su +3 | 75% a 0 | 83 euro Il nuovo piano dell' Eni Titolo boom

Eni : rialza Dividendo +3 - 75% - in 2018 a 0 - 83 euro : Londra, 16 mar. (AdnKronos) – Eni intende aumentare il dividendo del 2018 a 0,83 euro per azione da 0,80 euro distribuito nel 2017: si tratta di una crescita del 3,75%. E’ quanto emerge dal piano strategico presentato oggi dall’ad di Eni, Claudio Descalzi, alla comunità finanziaria a Londra. Eni, si sottolinea, ha completato con successo un processo di profonda trasformazione che l’ha resa integrata, rafforzata ed in ...