Disponibile aggiornamento 1 10 e 1 11 per FIFA 18 | cosa cambia in FUT e Ultimate Team

Fifa 18 Patch : nuovo aggiornamento Disponibile per la versione PC (patch 1.11) : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione PC di Fifa 18, si tratta della Patch 1.11 per tale piattaforma. Risolto finalmente il problema dei numeri di maglia su FUT! Ecco le note di rilascio in inglese La Patch verrà rilasciata anche su Xbox One e PS4 (in questo ultimo caso come Patch 1.10) nel corso della

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands : Disponibile l'aggiornamento gratuito "New Assignment" : Ubisoft annuncia che New Assignment, il nuovo e importante aggiornamento gratuito di Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, sarà disponibile sulle console di nuova generazione e Windows PC da domani, 14 marzo.New Assignment continua a espandere l'esperienza di Ghost War aggiungendo tre nuove classi, raggiungendo quindi un totale di sei classi aggiuntive pianificate con lo sviluppo di Ghost War. Disponibili in tutte le modalità PvP, le nuove classi ...

Già Disponibile iOS 11.3 beta 5 : cosa cambia e quanto manca all’aggiornamento definitivo : Ore importanti in casa Apple per coloro che dispongono di un iPhone o iPad appartenenti alle ultime generazioni, in quanto il produttore ha dato il via alla distribuzione di iOS 11.3 beta 5. Al momento il pacchetto è disponibile per i soli sviluppatori, ma la storia recente dell'azienda ci insegna che già in queste ore anche i normali utenti iscritti al programma dovrebbero essere abilitati a provare il pacchetto software. Occhi aperti, dunque, ...

Windows 10 : Disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo per Fall Creators Update : Anche se non siamo arrivato al secondo martedì del mese, Microsoft ha rilasciato questa mattina un nuovo aggiornamento per tutti i PC e tablet Windows 10. La build, numerata 16299.251, non porta particolari novità ma un fix di un bug molto grave, motivo per cui il rilascio è avvenuto prima del previsto. La correzione riguarda la connessione al PC via USB di dispositivi quali tastiere, mouse, microfoni e così via dicendo che, in alcuni casi, ...

Disponibile attesissimo aggiornamento di Final Fantasy XV al 5 marzo : cosa c’è di nuovo : Final Fantasy XV ha grandi novità per i suoi fan. L’ultimo aggiornamento Disponibile: introduce infatti Quest e una nuova scena contenuta nel capitolo 5. Mentre gli appassionati della saga aspettano il rilascio delle Royal e della Windows Edition del gioco, previsto per il 6 marzo, Square-Enix oggi ha rilasciato una nuova patch per Final Fantasy XV per introdurre nuovi contenuti di gioco per il JRPG. L'aggiornamento in pratica è una ...

Fifa 18 Winter Upgrades : tutto quello che devi sapere sui Ratings Refresh : Disponibile la SBC aggiornamento Premium Liga : Oltre ai trasferimenti del calciomercato invernale c'è un altro aggiornamento che EA Sports in genere rilascia durante i primi mesi del nuovo anno: a febbraio infatti sarà il momento dei Winter Upgrades o, come sono stati ribattezzati lo scorso anno, dei Ratings Refresh! Winter Upgrades Liga Philippe Coutinho – LW – FC Barcelona 86 →

Huawei P10 e P10 Plus aggiornamento Android Oreo Disponibile in Italia : disponibile anche in Italia l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per i dispositivi Huawei P10 e P10 Plus, ma al momento solo quelli non brandizzati.Segnaliamo a tutti i possessori Italiani di un Huawei P10 o un Huawei P10 Plus No Brand, ovvero non acquistato tramite operatore telefonico, che da poche ore è disponibile al download il tanto atteso aggiornamento ad Android Oreo 8.0.Continue reading Huawei P10 e P10 Plus aggiornamento Android ...

Samsung Galaxy A8 aggiornamento firmware Disponibile con patch febbraio 2018 : Galaxy A8 SM-A530F sta ricevendo in Italia un nuovo aggiornamento firmware da parte di Samsung: ecco i dettagli e su come scaricarlo.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy A8 SM-A530F NO Brand, ovvero non acquistato tramite operatore telefonico, che da poche ore è disponibile un nuovo aggiornamento firmware.Più nello specifico si tratta del firmware seriale A530FXXU2ARB6 datato internamente dall’azienda coreana ...

Disponibile il nuovo Odin 3.13.1 sul Samsung Galaxy S7 : primo aggiornamento in ottica Oreo : Siamo arrivati a fine febbraio e, ad oggi, è del tutto impossibile stabilire con certezza quando sarà avviata la distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per coloro che dispongono di un Samsung Galaxy S7 o in alternativa di un Galaxy S7 Edge. La questione è piuttosto complessa, ma il fatto stesso che anche in Italia sia partito il rollout del pacchetto software in questione per il Samsung Galaxy S8 rappresenta senza ...

Disponibile aggiornamento 1.13 per Gran Turismo Sport : 12 nuove auto - tutte le novità : Finalmente è Disponibile l'aggiornamento 1.13 di Gran Turismo Sport, precisamente l'1.13, Disponibile al download sul PSN. Questo aggiornamento introduce 12 nuove auto e tre nuovi eventi per GT League: Beginner League ha Stars & Stripes, Amateur League ottiene il Vision Gran Turismo Trophy e la Professional League riceve l'F1500 Championship. Eccoli in particolare: Stelle e strisce (Campionato principianti) La gara per determinare ...

OneNote per Android : Disponibile un nuovo aggiornamento : Breve comunicato per informarvi che l’app di OneNote per Android ha da poche ore ricevuto un nuovo aggiornamento passando alla versione 16.0.9029.2079. Changelog ufficiale Alla riapertura, OneNote ricorderà le note a cui stavi lavorando e le visualizzerà direttamente. Correzione di bug e miglioramento delle prestazioni. Link al download OneNote (Free, Google Play) ?

Fifa 18 Patch 1.09 : nuovo aggiornamento Disponibile per la versione PS4 : EA Sports ha rilasciato, come comunicato sul forum ufficiale, un nuovo aggiornamento per la versione PS4 di Fifa 18, si tratta della Patch 1.09 per tale piattaforma. Si tratta dello stesso Title Update rilasciato la settimana scorsa su PC e questa mattina su Xbox One Ecco la traduzione in italiano delle note di rilascio