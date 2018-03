Diretta Vicenza-Sudtirol risultato finale 0-1 streaming video e tv | la decide Sgarbi!

Diretta/ Vicenza-Sudtirol (risultato live 0-0) streaming video e tv : occasione colossale per Giacomelli! : DIRETTA Vicenza-Sudtirol: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma allo stadio Menti.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 22:05:00 GMT)

Vicenza-Sudtirol 0-0 gara bloccata Segui la Diretta : VICENZA , 4-3-1-2, : Valentini; Bianchi, Malomo, Crescenzi, Giraudo; Milesi, Romizi, Giorno; De Giorgio; Giacomelli, Comi. A disposizione: Fortunato, Costa, Magri, Alimi, Bangu, Tassi, Jakimoski, ...

Diretta/ Vicenza-Sudtirol (risultato live 0-0) streaming video e tv : Offredi si oppone a Comi : Diretta Vicenza-Sudtirol: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma allo stadio Menti.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 21:49:00 GMT)

Diretta/ Vicenza-Sudtirol (risultato live 0-0) streaming video e tv : intervallo al Menti : DIRETTA Vicenza-Sudtirol: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma allo stadio Menti.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 21:23:00 GMT)

Diretta/ Vicenza-Sudtirol (risultato live 0-0) streaming video e tv : poche emozioni in campo : Diretta Vicenza-Sudtirol: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma allo stadio Menti.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 21:06:00 GMT)

Diretta/ Vicenza-Sudtirol (risultato live 0-0) streaming video e tv : De Giorgio non impensierisce Offredi : DIRETTA Vicenza-Sudtirol: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma allo stadio Menti.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 20:48:00 GMT)

Diretta / Triestina Vicenza (risultato finale 0-0) : nulla di fatto al Nereo Rocco : DIRETTA Triestina Vicenza: risultato finale 0-0. Pochissime emozioni al Nereo Rocco, le due squadre sono poco incisive e attente tatticamente, ne esce un pareggio senza reti e scossoni(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 18:18:00 GMT)

Diretta/ Triestina Vicenza (risultato live 0-0) streaming video e tv : veneti in crescita - ma i gol non ci sono : DIRETTA Triestina Vicenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro fra nobili decadute nel girone B di Serie C(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 17:11:00 GMT)

Diretta / Triestina Vicenza (risultato live 0-0) streaming video e tv : tanta intensità - poche occasioni : Diretta Triestina Vicenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro fra nobili decadute nel girone B di Serie C(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 16:37:00 GMT)

Diretta/ Triestina Vicenza (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo si gioca! : DIRETTA Triestina Vicenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro fra nobili decadute nel girone B di Serie C(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 16:06:00 GMT)

Diretta/ Triestina Vicenza info streaming video e tv : precedenti e orario - quote e probabili formazioni : Diretta Triestina Vicenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro fra nobili decadute nel girone B di Serie C(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 11:49:00 GMT)

Triestina Vicenza/ Info streaming video e Diretta tv : formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Triestina Vicenza: Info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro fra nobili decadute nel girone B di Serie C(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 07:09:00 GMT)

Diretta / Vicenza Reggiana (risultato finale 0-1) streaming video e tv : la decide Cesarini! : DIRETTA Vicenza Reggiana, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bella sfida nel girone B di Serie C, entrambe le squadre sono in ottima forma(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 22:53:00 GMT)

Diretta / Vicenza Reggiana (risultato live 0-1) streaming video e tv : Cesarini la sblocca! : DIRETTA Vicenza Reggiana, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bella sfida nel girone B di Serie C, entrambe le squadre sono in ottima forma(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 22:06:00 GMT)