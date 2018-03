Dieci nuovi documentari da vedere

vanityfair

(Di venerdì 16 marzo 2018) Dalla coppia che ha riscritto le regole dell’industria musicale agli studi sui primati della Tanzania. Sarà difficile non trovare ilo per voi, fra i prossimi in arrivo questo mese. Il primo da segnarsi è I ribelli (The Defiant Ones), dal 23 marzo su Netflix, il chiacchieratoo di Hbo vincitore del Grammy al miglior film musicale dell’anno che racconta l’amicizia e la collaborazione tra Dr. Dre e Jimmy Iovine, i due imprenditori/rapper/produttori co-fondatori della Beats by Dre, la linea di cuffie e casse audio acquisita dalla Apple per 2,5 miliardi di dollari. LEGGI ANCHESerie Tv, «Collateral»: Carey Mulligan a caccia dell'assassino Ma non solo: la coppia ha prodotto alcuni degli album che hanno fatto la storia della musica moderna. I quattro episodi ne ripercorrono la storia con testimonianze, fra gli altri, di Bono, David Geffen, Eminem, Nas, Stevie ...