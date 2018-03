Di Maio vuole la presidenza della Camera dei Deputati

I Cinque Stelle crescono ancora. E ora quasi un italiano su due vuole dare la guida a Di Maio : Il sondaggio di Piepoli: il 50% scontento dei risultati. Per un terzo bene anche un esecutivo del Presidente Cosa pensano gli italiani a dieci giorni dalle elezioni? Ripeterebbero il loro voto o sono ...

Silvio vuole governare col Pd E corteggia i parlamentari M5S Ma Salvini cerca l'asse con Di Maio : "Ci potrebbe essere un'ipotesi di un governo di Centrodestra con il Pd che potrebbe appoggiare singoli provvedimenti". Così Berlusconi nell'incontro con i neoeletti azzurri. L'ex premier... Segui su affaritaliani.it

Di Maio : chi vuole mettersi al lavoro per Italia si faccia avanti : Roma, 13 mar. , askanews, 'Quando in questi giorni sento dire che M5s vuole allearsi con uno o con l'altro dico che non bisogna parlare dell'uno o dell'altro. Mi sarei aspettato da tutti un contatto ...

Di Maio : “L’elezione dei presidenti Camere non riguarda il governo. Chi vuole mettersi al lavoro si faccia avanti” : “Le elezioni del 4 marzo sono state uno schiaffo al vecchio modo di fare politica”, ha esordito Luigi Di Maio nel corso della conferenza stampa dalla sede della stampa estera. “Gli italiani hanno dato un segnale che va colto: un voto post ideologico, dove non ci sono più destra e sinistra, con un 32% di preferenze a un programma che non è mai stato estremista, e non è contro l’euro”. Poi ha continuato: “Noi non ...

M5S - pronta la sanatoria per gli espulsi : Di Maio vuole evitare fughe : Colpirne qualcuno per educarne più di trecento. Dopotutto non è stata un gran mossa fulminare in piena campagna elettorale i nove parlamentari pentastellati poi eletti a furor di popolo. E così i ...

Santanchè (FdI) : “Di Maio schizofrenico - vuole governare a tutti i costi per il vincolo di mandato. Ora o mai più!” : Secondo Daniela Santanchè (FdI), ospite a Omnibus (La7) “Luigi Di Maio sta avendo un comportamento schizofrenico. Prima delle elezioni ha sempre ribadito il no a qualsiasi alleanza di governo ora, pur di governare, apre ad altre forze politiche e non vuole immediatamente nuove elezioni perché altrimenti, secondo lo statuto M5s, sarebbe fuori per il vincolo del secondo mandato” L'articolo Santanchè (FdI): “Di ...

Elezioni 2018 - il trionfo di M5S e Lega : Salvini e Di Maio esultano. Caos Pd - minoranza vuole dimissioni di Renzi : Passo indietro di Matteo Renzi e 'gestione unitaria' del partito di qui al congresso. La minoranza di Andrea Orlando ha fatto il punto in attesa della conferenza stampa convocata...

La scuola secondo Salvatore Giuliano - il preside che Di Maio vuole ministro. Un video : Niente, non si placano le polemiche sulla candidatura a ministro della Pubblica istruzione di Salvatore Giuliano lanciata ieri da Luigi Di Maio. Il dirigente scolastico di uno dei più innovativi istituti italiani, il Majorana di Brindisi, è stato infatti consulente al Miur sia della precedente ministra dell'Istruzione, Stefania Giannini, che della attuale Valeria Fedeli. Per di più ...

Di Maio al ministero dell'Interno vuole Giannetakis - prof. per il Sì al referendum costituzionale : Eccolo: "Dallo scorso giugno un gruppo di studiose e studiosi, scrittori e scrittrici, firme, voci e volti, che hanno fatto della scienza e del sapere, della ricerca e dell'arte, del diritto e dell'...

Chi è Andrea Roventini - il professore che Di Maio vuole ministro dell'Economia : Nato a Mirandola e laurato alla Sant'Anna di Pisa. Ecco le sue ricette per ridurre il debito Lista ministri 5 Stelle, Domenico Fioravanti allo Sport. E Zeman si schiera Guido Bagatta rifiuta ...

Chi è Lorenzo Fioramonti - l'economista che Di Maio vuole al Mise : Professore di Economia politica all'Università di Pretoria, è un sostenitore della teoria della decrescita felice e critico dell'Euro

Luigi Di Maio vuole Lorenzo Fioramonti come ministro dello Sviluppo economico. Il leader M5S : "È un'eccellenza italiana" : È Lorenzo Fioramonti, professore di Economia politica all'università sudafricana di Pretoria, il nome scelto da Luigi Di Maio come ministro dello Sviluppo economico in un ipotetico governo a guida 5 Stelle. L'annuncio del leader M5S arriva in un'intervista al Corriere della Sera, dove Fioramonti viene definito da Di Maio "un'eccellenza italiana".Dopo il generale dei carabinieri Sergio Costa, indicato come ministro dell'Ambiente, Di ...

Sicilia : Milazzo (Fi) - se Di Maio vuole liberarsi di Miccichè raccolga le firme… : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) – “I primi 100 giorni di Musumeci sono veramente un flop”¦ per Luigi di Maio, visto che gli vedo fare attacchi generici sul nulla. Certo loro sono più bravi a gestire la crisi idrica e i rifiuti, basta vedere l’esperienza delle città che guidano ‘ Roma, Bagheria etc ‘ per capire quanto sono campioni di efficienza”. Così il Capogruppo di Forza Italia all’Ars, Giuseppe ...