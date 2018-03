Di Maio | presidente Camera M5s spianerebbe strada a stop vitalizi

Parlamento : Di Maio - presidente Camera M5S spianerebbe strada stop vitalizi : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – “Il prossimo obiettivo è abolire i vitalizi. Qualche mese fa siamo arrivati a un passo dall’eliminarli, e ora vogliamo andare fino in fondo. Gli uffici di Presidenza regolano la vita dei parlamentari. Possiamo agire direttamente sul bilancio della Camera, e un presidente del MoVimento 5 Stelle spianerebbe la strada a questo traguardo”. Lo scrive sul blog delle Stelle il capo politico e ...

Parlamento : Rosato - mia previsione? Di Maio presidente Camera : Roma, 15 mar. (AdnKronos) – “La mia previsione? Di Maio presidente della Camera”. Lo ha detto Ettore Rosato a Piazza Pulita sulla partita della presidenza delle Camere. L'articolo Parlamento: Rosato, mia previsione? Di Maio presidente Camera sembra essere il primo su Meteo Web.

La scelta di Di Maio : governo del presidente e nuova legge elettorale Video : Un governo cosiddetto ‘di scopo’ [Video], o ‘del presidente’ se preferite, senza personalita' politiche al suo interno, che resti in carica non più di un anno per approvare i necessari provvedimenti economici e, soprattutto, una nuova #legge elettorale. È questa la soluzione al blocco istituzionale pensata dal leader del M5S Luigi #Di Maio. Retroscena offerto questa mattina dal quotidiano La Stampa, secondo cui la chiusura ad ogni intesa di ...

Governo - Di Maio ci riprova : “Disposti a un confronto - i cittadini ci guardano”. E cita il presidente della Cei e De Gasperi : cita il presidente della Cei e Alcide De Gasperi, ma dice di voler “far nascere il primo Governo della Terza Repubblica, la Repubblica dei cittadini“. Luigi Di Maio, capo politico e candidato presidente dei Cinquestelle, insiste e lancia un nuovo appello alle altre forze politiche per un confronto che produca una collaborazione in Parlamento e la formazione di un esecutivo. Riprendendo le parole del presidente dei vescovi italiani, ...

Di Maio - bagno di folla nei suoi «feudi» : «Tu sei già il nostro presidente» : folla di militanti, selfie, cori da stadio accolgono Luigi Di Maio ad Acerra. Il leader M5S arriva con un'ora di ritardo e, per l'eccessiva folla, riesce ad uscire dal suo pulmino -...

[Il reportage] Il Truman show del governo 5 Stelle e la sfilata dei signor nessuno. Con Di Maio che chiamano "Presidente…" : Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, 42 anni, di Cosenza, professore di Economia del lavoro a Roma Tre, è Pasquale Tridico, forse il più emozionato del gruppo , "Grazie Presidente per ...

Elezioni : Di Maio - presidente Corte Appello non proclami chi non ha restituito : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “Andrò dal presidente della Corte d’Appello e gli chiederò di non proclamarli e loro sanno che devono rinunciare altrimenti gli faccio causa per danno di immagine al movimento. Stiamo parlando di una o due persone al massimo”. Così Luigi Di Maio, candidato premier M5S, ospite di Rtl 102.5, a proposito dei candidati che non hanno restituito i rimborsi al movimento e che se eletti in Parlamento ...

Presidente Consiglio comunale Bagheria - M5S - : 'Non mi importa di parole Di Maio' : Palermo, 27 feb. , AdnKronos, Monta la polemica a Bagheria , Palermo, dopo la richiesta di rinvio a giudizio del sindaco grillino Patrizio Cinque, per falso, turbativa d'asta e abuso d'ufficio, ...

M5S : Presidente consiglio comunale Bagheria - Non mi importa delle parole di Di Maio (2) : (AdnKronos) - parole che, però, fanno storcere il naso a qualcuno del M5S, come apprende l'Adnkronos. Saro Di Paola, continuando la discussione social sulla bacheca del consigliere comunale Pd Emanuele Tornatore, risponde a Maggiore: "Ma rimani sempre un Presidente eletto dai consiglieri del Movimen

Presidente Consiglio comunale Bagheria (M5S) : "Non mi importa di parole Di Maio" : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - Monta la polemica a Bagheria (Palermo) dopo la richiesta di rinvio a giudizio del sindaco grillino Patrizio Cinque, per falso, turbativa d'asta e abuso d'ufficio, sospeso dal M5S ma fino a pochi giorni fa presente a una kermesse elettorale. Anche se ieri sera, come doc