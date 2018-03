“Di Maio è gay Ecco con chi sta Bomba clamorosa e pesantissima sganciata sul leader

Governo - Mastella : “Di Maio ha il 32%… che cacchio pretende?”. “Alleanza Lega-M5S? Perderebbero metà dei voti” : “Ho accompagnato mia moglie e sono venuto a Roma a trovare i nipotini. Sul Governo è dura: il centrodestra ha il 37%, ed è quello più vicino a maggioranza. Di Maio ha il 32% e pretende di governare per forza, ma le maggioranze sono distanti: trovo errato tirare per la giacca il presidente Mattarella. L’unico Governo politico possibile sarebbe quello tra Lega e 5 Stelle, ma entrambi sono consapevoli che unendosi perderanno metà dei ...

Governo - Di Maio ci riprova : “Disposti a un confronto - i cittadini ci guardano”. E cita il presidente della Cei e De Gasperi : cita il presidente della Cei e Alcide De Gasperi, ma dice di voler “far nascere il primo Governo della Terza Repubblica, la Repubblica dei cittadini“. Luigi Di Maio, capo politico e candidato presidente dei Cinquestelle, insiste e lancia un nuovo appello alle altre forze politiche per un confronto che produca una collaborazione in Parlamento e la formazione di un esecutivo. Riprendendo le parole del presidente dei vescovi italiani, ...

Santanchè (FdI) : “Di Maio schizofrenico - vuole governare a tutti i costi per il vincolo di mandato. Ora o mai più!” : Secondo Daniela Santanchè (FdI), ospite a Omnibus (La7) “Luigi Di Maio sta avendo un comportamento schizofrenico. Prima delle elezioni ha sempre ribadito il no a qualsiasi alleanza di governo ora, pur di governare, apre ad altre forze politiche e non vuole immediatamente nuove elezioni perché altrimenti, secondo lo statuto M5s, sarebbe fuori per il vincolo del secondo mandato” L'articolo Santanchè (FdI): “Di ...

Elezioni - Scalfari : “Di Maio? Ha dimostrato notevole intelligenza politica. Se diventa la sinistra italiana - lo voto” : “Di Maio ha cambiato l’andamento del M5S, che adesso non è più movimento, ma un partito”. Inizia così a Dimartedì (La7) l’endorsement del fondatore di Repubblica, Eugenio Scalfari, nei confronti di Luigi Di Maio. “Contrariamente a quello che io finora avevo pensato di tutto il M5S, che era nato per spianare tutti gli altri” – continua – “Di Maio ha dimostrato una intelligenza politica ...

Di Maio : “Dialogo con tutti” : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – Bagno di folla ad Acerra per il leader del M5S, Luigi Di Maio, che ha fatto tappa in Campania per festeggiare il risultato ottenuto dal Movimento 5 Stelle nel suo collegio. Prima dell’appuntamento in Piazza G. Leone nella ‘sua’ Pomigliano d’Arco, Di Maio ha salutato i cittadini di Acerra. In un video postato su Instagram si vede il candidato premier pentastellato salire sul predellino del ...

Elezioni 2018 - Appendino : “Di Maio ha tutte le capacità per dare un governo al Paese” : “Luigi ha tutte le capacità per dare un governo al paese con la sua squadra e ha molta fiducia nel Presidente della Repubblica. Quindi fiducia nel Presidente Mattarella e fiducia in Luigi Di Maio.” Così la sindaca di Torino Chiara Appendino ha commentato il successo elettorale dei Cinque stelle L'articolo Elezioni 2018, Appendino: “Di Maio ha tutte le capacità per dare un governo al Paese” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Marchionne : “Di Maio e Salvini? Non mi spaventano. FCA ridurrà la dipendenza dal diesel” : “Paura del Movimento 5 Stelle? Ne abbiamo passate di peggiori… Quanto a Di Maio e Salvini non li conosco, ma non mi spaventano”. E’ un Marchionne poco propenso a parlare di politica, quello sentito a margine del salone dell’auto di Ginevra, ma che tirato per la giacca non si sottrae.”Confermo il giudizio che ho dato su Renzi a Detroit”: in quell’occasione, ricordiamolo, il numero uno di FCA aveva ...

Lista nomi Ministri M5s/ Governo Di Maio - diretta streaming video : bufera Giuliano Miur “Difende Buona Scuola” : Lista Ministri M5s, i nomi del Governo di Luigi Di Maio in diretta streaming video Facebook: Andrea Roventini all'Economia, Giuliano al Miur, ecco tutti i 16 nuovi nomi(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 16:45:00 GMT)

ELEZIONI 2018 - COME SI VOTA/ Andrea Roventini ministro M5S Economia : Renzi “Di Maio e Salvini no confronto tv” : ELEZIONI 2018, COME si VOTA il 4 marzo: Andrea Roventini COME ministro Economia del Governo Di Maio. Renzi, "Di Maio e Salvini non vogliono il confronto tv". Lite Berlusconi ad Agorà(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 13:08:00 GMT)

Elezioni - De Girolamo (FI) : “Di Maio? Ha problemi con congiuntivi e Costituzione”. Ma casca anche lei sui verbi : Reazioni contrariate del Pd e di Forza Italia alla presentazione della lista di una parte dei ministri da parte del candidato M5S alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, nel talk show politico Dimartedì. A esprimere il loro contrariamento al gesto del deputato uscente pentastellato sono i candidati alla Camera Luigi Marattin e Nunzia De Girolamo, rispettivamente del Pd e di Forza Italia, nel corso di Omnibus (La7). “Come per la ...

Elezioni - Bersani : “Di Maio? Somiglia più ad Andreotti che a me. Renzi? Imbroglia sulla legge elettorale” : “Forse Di Maio come profilo asSomiglia più ad Andreotti che a me”. Così a Otto e Mezzo (La7) il candidato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, commenta un servizio di Paolo Pagliaro che accostava l’ex segretario Pd a Luigi Di Maio. E ribadisce: “Noi parleremo con il M5S. Boldrini? Non c’è alcuna discussione, lei anticipa semplicemente il fatto che non ne vede le condizioni, ma non dice che non dev’esserci dialogo. Ci parleremo ovviamente. ...

LAURA BOLDRINI - ELEZIONI 2018/ “Di Maio premier mi preoccupa” : leader LeU attacca Pd e gira Milano in bici : LAURA BOLDRINI, ultimi giorni di campagna ELEZIONI 2018: "Di Maio premier mi preoccupa, mai accordo con M5s e Pd". Gli attacchi a Renzi e la biciclettata nel centro di Milano(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 14:25:00 GMT)

Elezioni - lo sfottò di Sgarbi contro i 5 Stelle. Il video dal gabinetto : “Di Maio? partecipa - scegli - caga” : Un trono particolare quello scelto da Vittorio Sgarbi per il suo ultimo video contro Luigi Di Maio e il movimento 5 Stelle. Uno spot, quello inscenato dal critico d’arte, su un ipotetico lassativo: “Volete cagare bene? Usate Di Maio, fa veramente cagare” L'articolo Elezioni, lo sfottò di Sgarbi contro i 5 Stelle. Il video dal gabinetto: “Di Maio? partecipa, scegli, caga” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elezioni - Berlusconi : “Di Maio? Ragazzotto senza scuola e mestiere - un bel musino da tv - ma inconsistente” : “Di Maio? E’ un Ragazzotto senza scuola e senza mestiere. Ha sicuramente imparato a fare politica, è un ragazzino sveglio, ha un bel musino da televisione, però ha una inconsistenza interiore che è assoluta”. Sono le parole di Silvio Berlusconi, ospite di Otto e Mezzo, su La7. E attacca il M5S: “Non sono un partito democratico, ma una setta che dipende da un unico capo, che è un vecchio comico: il signor Grillo di Genova. ...