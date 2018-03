Detenuti nel carcere minorile di Treviso appiccano un incendio

Roma - nella birra artigianale una seconda possibilità : ecco il birrificio dei Detenuti che recupera gli scarti di cibo : “AranCoella come Regina Coeli, no?”. Mirko sorride mentre mostra le etichette che sta per mettere sulle bottiglie di birra. È uno dei ragazzi che lavorano al birrificio “Vale La Pena”, un progetto di inclusione e di inserimento lavorativo per detenuti realizzato a Roma dalla onlus Semi di Libertà. Inizialmente finanziato dal ministero dell’Istruzione e da quello di Giustizia, ha alla base l’idea di avviare un’impresa “che si autosostenti”. ...