Dentro la scuola di Parkland è in corso la sparatoria | ma il poliziotto Scot Peterson non

(Di venerdì 16 marzo 2018) Ha suscitato polemiche un video diffuso dal Broward Sheriff's Office, in cui l'agente di poliziasembra non intervenire durante la strage dello s14 febbraio nella Marjory Stoneman Douglas High School di, in Florida, quando un ex allievo dell'istituto, Nikolas Cruz, uccise 17 persone con colpi di arma da fuoco. Il filmato, registrato dalle telecamere di sicurezza, è stato accompagnato da un comunicato stampa, in cui si afferma che "il video parla da solo". Lo sceriffo della contea di Broward,t Israel, ha condannato il presunto immobilismo di, sostenendo che l'uomo sarebbe dovuto entrare nellae uccidere l'assalitore. L'agente ha rassegnato le dimissioni.