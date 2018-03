eurogamer

: Dead in Bermuda è ora gratis su Origin #DeadInBermuda - Eurogamer_it : Dead in Bermuda è ora gratis su Origin #DeadInBermuda - ComunidadAejol : Dead in Bermuda gratis (Origin) Invita la casa... -

(Di venerdì 16 marzo 2018)inè un survival gestionale con elementi RPG e di avventura, riporta PCgamer.Oltre a tutto ciò, è anche, pregio non trascurabile per un videogioco.Sulla pagina diinfatti potremo scaricare il gioco gratuitamente, ed imbarcarci in un'avventura su un'isola deserta, dove dovremo affrontare i soliti problemi che affliggono un naufrago su un'isola quindi fame, malattie, ferite da curare, depressione e relazioni interpersonali decisamente difficoltose.Read more…