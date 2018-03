De Luca | attacco a de Magistris | «Liberare Napoli dai violenti prima di una tragedia»

Elezioni e inchiesta rifiuti - De Luca all'attacco : 'Solo porcherie. Il M5S? Ha truffato gli italiani' : Il M5s per dieci anni ha truffato gli italiani e raccontato che l'Italia, tranne loro, è costituita da un mondo di delinquenti, imbroglioni e incapaci . Hanno diffuso un linguaggio aggressivo al ...

M5S torna all'attacco : 'De Luca come Antonio La Trippa' : 'Cosa non si fa per i figli. Negli ultimi tre mesi Vincenzo De Luca si è visto costretto a sacrificare il ruolo di governatore, per impegnarsi notte e giorno a trovare occupazione stabile al figlio ...

De Luca all'attacco : 'Operazione camorristica contro di noi' : Una 'Operazione camorristica e squadristica' nei suoi confronti, che 'parte dal tema della gestione dei rifiuti'. Una 'campagna di aggressione mediatica pseudogiornalistica alla vigilia di una ...

Caso Embraco - gaffe di Calenda I consulenti del lavoro all'attacco Toffoletto-De Luca con Whirlpool : Gentaglia! I consulenti del lavoro non ci stanno a finire nell'occhio del ciclone per il Caso Embraco, l'azienda con lo stabilimento in provincia di Torino del gruppo Whirlpool che la controllata del colosso americano degli elettrodomestici vuole chiudere e trasferire in Slovacchia, licenziando 497 lavoratori (su 535 complessivi). C'è temperatura nel quartier generale dell'associazione guidata da Marina Calderone per le parole del ministro per ...

Luigi Di Maio all'attacco sull'inchiesta rifiuti in Campania : "I De Luca assassini della mia terra - si devono dimettere" : Dopo la pubblicazione del secondo video di Fanpage sull'inchiesta rifiuti in Campania, il Movimento 5 Stelle va all'attacco del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e del figlio Roberto, assessore al Bilancio a Salerno."La terra dei fuochi esiste non per colpa della criminalità organizzata ma per colpa di politici come il pd e forza italia che fanno affari con la criminalità organizzata", ha detto il candidato premier ...

FEDERICA PANICUCCI E FRANCESCO VECCHI / Tapiro Striscia la Notizia : anche Selvaggia Lucarelli all'attacco : Tapiro di Striscia la Notizia per FEDERICA PANICUCCI e FRANCESCO VECCHI; dopo la litigata a Mattino Cinque, Valerio Staffelli consegna ad entrambi il simpatico animale d'oro.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 18:08:00 GMT)

“Non mi freghi…”. Selvaggia Lucarelli contro la Hunziker : mentre l’Italia applaude la bella svizzera - vera mattatrice del Festival di Sanremo - ecco arrivare l’attacco (durissimo) della blogger. Gli utenti inferociti : un’accusa non certo da poco : Perché Sanremo è Sanremo, recita uno dei motti più famosi del nostro Paese. Nel bene e nel male, verrebbe da aggiungere a ogni edizione, segnata puntualmente da applausi e critiche, celebrazioni e accuse al vetriolo. Compresa quest’ultima, con Claudio Baglioni nel ruolo di direttore artistico e particolarmente apprezzata da un pubblico che continua a regalare al Festival numeri eccezionali in termini di share, sancendo così il ...

Raid a Macerata - il legale di Luca Traini : «Incapace di intendere durante l'attacco» Chi è| La strage : Al 28enne contestato anche il porto abusivo di armi. Ora è in isolamento nel carcere, tenuto lontano dagli altri detenuti di colore

Deulofeu - Politano e Lucas Moura : come potrebbe diventare l’attacco azzurro : Il no di Verdi a Napoli somiglia a qualcosa di già visto e già sentito. Un rifiuto che il Napoli probabilmente aveva già messo in conto, ma che sotto sotto, non s’aspettava. Il 26enne del Bologna infatti era stato indicato da Sarri come calciatore capace di coprire tutti i tre ruoli dell’attacco, mentre le alternative […] L'articolo Deulofeu, Politano e Lucas Moura: come potrebbe diventare l’attacco azzurro proviene da ...

