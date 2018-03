Dazi - Ue pubblica la lista dei prodotti Usa nel mirino : Bruxelles, 16 mar. , AdnKronos, La Commissione Europea ha pubblicato la lista dei prodotti Usa contro i quali scatterebbero misure di ritorsione, nel caso in cui Washington dovesse decidere di dare ...

Dazi - Ue pubblica la lista dei prodotti Usa nel mirino : Bruxelles, 16 mar. (AdnKronos) – La Commissione Europea ha pubblicato la lista dei prodotti Usa contro i quali scatterebbero misure di ritorsione, nel caso in cui Washington dovesse decidere di dare corso, come annunciato, ai Dazi sulle importazioni di acciaio e di alluminio dall’Ue. La lista, dieci pagine fitte, contiene, tra l’altro, i fagioli rossi secchi, alcuni tipi di riso, come il parboiled o la spezzatura di riso, il ...

Dazi - Ue pubblica la lista dei prodotti Usa nel mirino : La Commissione Europea ha pubblicato la lista dei prodotti Usa contro i quali scatterebbero misure di ritorsione, nel caso in cui Washington dovesse decidere di dare corso, come annunciato, ai Dazi ...

Usa - la verità sui Dazi di Trump E' caos nel Partito Repubblicano Perdita di 146.000 posti di lavoro : “Donald Trump ha fatto il più grande sbaglio della sua presidenza”. Così tuonava l'editoriale del Wall Street Journal mentre commentava l'ordine del 45esimo presidente di imporre dazi di 25 percento sull'acciaio e 10 percento sull'alluminio. La Casa Bianca... Segui su affaritaliani.it

Dazi - Moscovici : rappresaglia Ue su beni da distretti Repubblicani : Roma, 8 mar. , askanews, La Commissione europea rilancia la minaccia di immediate rappresaglie, nell'ipotesi in cui il presidente Usa Donald Trump proceda a varare i controversi Dazi su acciaio e ...

La decisione di Trump sui Dazi sta spaccando il Partito Repubblicano : Molti deputati e senatori stanno pensando di opporsi alle barriere doganali osteggiandole nella prossima legge di bilancio The post La decisione di Trump sui dazi sta spaccando il Partito Repubblicano appeared first on Il Post.