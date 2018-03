Dazi | nautica in allarme

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 marzo 2018) Roma, 16 mar. – (AdnKronos) – Le associazioni riunite nella European Boating Industry, nella National Marine Manufacturers Association e nell’ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations) esprimono la propria preoccupazione “per il peggioramento della situazione commerciale tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea e chiedono, ad entrambe le parti, una soluzione costruttiva” ricordando che “non c’è vincitore in una guerra commerciale”. Lo si legge in una nota delle associazioni, di cui fa parte anche l’italiana Ucina, che temono che “l’industria dellada diporto si sia trovata nel mezzo di una guerra politica, con conseguenze estremamente serie per il settore su entrambi i lati dell’Atlantico”.Infatti, si ricorda, aiannunciati da Trump sul’import di alluminio e acciaio ...